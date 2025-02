incêndio atingiu prédio onde estão localizadas as secretarias de Saúde e Educação de Itaguaí - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 10/02/2025 11:49 | Atualizado 10/02/2025 12:20

Rio - Um incêndio destruiu parte do prédio que abriga as secretarias de Saúde e Educação de Itaguaí, cidade da Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (10). Não houve registro de vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares dos quartéis e Itaguaí e Seropédica foram acionados para combater as chamas por volta das 7h40. O fogo foi controlado próximo das 9h. As equipe seguem no local em trabalho de rescaldo.



O edifício, localizado na Avenida Prefeito Isoldackson Cruz de Brito, no bairro Vila Margarida, abriga as secretárias de Saúde (no terceiro andar) e Educação (no segundo). Segundo a prefeitura, servidores do setor de saúde notaram o começo do incêndio quando chegaram para trabalhar, às 7h.

Informações preliminares apontam que as chamas iniciaram na sala do setor de compras e se estendeu para as salas vizinhas. A Secretaria de Educação não foi atingida. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

A prefeitura informou que, até segunda ordem, não haverá atendimento à população no local.

A 50ª DP (Itaguaí) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi feita no local e diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.