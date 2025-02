Os agentes chegaram ao condomínio onde era praticado o furto após denúncia da concessionária que fornece o gás - Reprodução

Os agentes chegaram ao condomínio onde era praticado o furto após denúncia da concessionária que fornece o gásReprodução

Publicado 10/02/2025 17:14

Rio - Policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) prenderam em flagrante, na manhã desta segunda-feira (10), quatro pessoas por furto de gás encanado em um conjunto habitacional em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A captura foi resultado de uma denúncia da Naturgy, concessionária responsável pelo abastecimento no estado, que acompanhou a ação com uma equipe para apoio técnico.

Segundo a Polícia Civil, além dos quatro moradores presos – identificados como Lorena da Silva Guilherme, Geraldo Magela Gomes, Jorge Luiz da Silva Gonçalves e Wellington Augusto da Silva Carvalho –, os agentes também conseguiram identificar a participação de traficantes da região no furto do conjunto, situado na Avenida Estácio de Sá, no bairro Parque Novo.

A corporação ressaltou que, assim como acontece com o fornecimento de energia elétrica e água, os criminosos impõem uma estrutura paralela de fornecimento de gás a fim de extorquir os moradores. Assim, além de obter uma alta lucratividade, o grupo também exerce uma influência sobre a população local e amplia domínios territoriais.

À reportagem, o delegado Pedro Brasil, titular da DDSD, contou que as investigações seguem para apurar se os presos – que foram liberados após pagamento de fiança – vão responder não só por furto, mas também por integrarem a quadrilha por trás do crime: “Isso a gente vai averiguar. Por enquanto, só indícios. O que eu apurei hoje, com certeza, foi furto”.

O delegado acrescentou sobre os próximos passos das investigações: “Os flagrantes serão encaminhados à Justiça. E será instaurado um procedimento para apurar a atuação da organização criminosa no local”.

Já a Naturgy explicou que o método usado pelos criminosos é conhecido como “by pass”, que consiste em desviar uma determinada quantidade de gás para que ela não passe pelo medidor. A empresa destacou ainda que sofre com perdas financeiras por conta do furto de gás, assim como o Governo do Estado, que tem o recolhimento de impostos afetado.

A concessionária chamou atenção para os riscos que o crime gerava no local: “A prática é extremamente perigosa e gerava alto risco para a segurança de moradores e cidadãos que estão no entorno do condomínio”, disse em nota.

A Naturgy informou ainda que investe em tecnologia para evitar acidentes, atua junto a autoridades para combater o furto e pede à população que denuncie casos de furto de gás ao Disque Denúncia no número 2253-1177. O anonimato é garantido.