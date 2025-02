Cratera localizada sob o Viaduto Francisco dos Santos, no bairro de Tomás Coelho - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 10/02/2025 17:17

Rio - Uma cratera localizada sob o Viaduto Francisco dos Santos, no bairro de Tomás Coelho, Zona Norte do Rio, tem sido utilizada por moradores como uma piscina improvisada. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram adolescentes e crianças se refrescando no local, onde há uma obra inacabada da Águas do Rio.

A reportagem de O DIA esteve na Rua Pereira Pinto nesta segunda-feira (10) e constatou a presença de um grande buraco com água empoçada. No momento da visita, operários realizavam trabalhos na área.

No vídeo, publicado nas redes neste domingo (9), o buraco aparece cercado por tapumes da concessionária, indicando que há um serviço em andamento. No entanto, os registros também mostram crianças removendo as barreiras de proteção e utilizando algumas delas como uma espécie de trampolim para saltar na água acumulada.

Nos comentários da publicação, internautas expressam preocupação tanto com a segurança dos jovens quanto com o desperdício de água. "Já sabe que vai faltar água na região, né? Esse buraco está vazando há dias!", alertou um morador. Outro usuário questionou a ausência de supervisão: "Cadê os pais dessas crianças? E o responsável pela obra?".

Procurada, a Águas do Rio disse que equipes seguem atuando no reparo de grande porte na Rua Pereira Pinto. A concessionária de gás, por questões de segurança devido à proximidade entre as tubulações, continua acompanhando o serviço.

"Ontem (9), técnicos refizeram a sinalização dos tapumes, que novamente precisou ser refeita na manhã desta segunda-feira (10)", diz a nota da concessionária.