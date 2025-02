Funcionários da Light fazem cortes de energia em pontos da cidade devido a dívida - Divulgação

Publicado 10/02/2025 15:12 | Atualizado 10/02/2025 15:24

Rio - A Light voltou a cortar nesta segunda-feira (10) o fornecimento de luz em praças e locais públicos de Seropédica, na Baixada Fluminense. Segundo a concessionária, a medida foi adotada após o município não honrar com o pagamento de uma dívida pelos custos de iluminação pública e outros serviços no valor de mais de R$ 53 milhões.

Uma praça no bairro da Boa Esperança foi um dos pontos alvos das equipes que, segundo a Light, vêm ampliando seu raio de cortes após a falta de acordo com a prefeitura. A última reunião entre as partes aconteceu nesta segunda-feira, sem definição.



Durante o novo trabalho de interrupção, os funcionários da concessionária encontraram pontos religados, onde o sistema já havia sido cortado anteriormente.



De acordo com a Light, 90% da dívida de mais de R$ 53 milhões da prefeitura com a concessionária vem da iluminação pública. A concessionária informou que apesar dos cortes, serviços essenciais, como escolas, unidades de saúde e educação, estão preservados.



Cortes e falta de acordo



Antes dessa interrupção, em dezembro de 2024, a Light já havia feito cortes de energia elétrica em locais de iluminação pública, incluindo praças que, além de estarem em débito, abrigavam ligações irregulares usadas por trailers.



No dia 26 de novembro do ano passado, a Light informou que teve uma reunião com representantes do município — entre eles o procurador, o secretário de governo e o secretário de fazenda — mas novamente não houve avanço em relação ao pagamento da dívida.



Em nota, a companhia informou que segue "aberta ao diálogo para buscar uma solução, mas reforça a necessidade de comprometimento da Prefeitura de Seropédica para evitar impactos à prestação dos serviços e à segurança da rede elétrica".



A Prefeitura de Seropédica foi procurada pela reportagem de O DIA, mas não se manifestou sobre o assunto. O espaço está aberto para eventuais manifestações.