InVoyage visita o Rio de Janeiro dos dias 8 a 11 de fevereiro - Divulgação

InVoyage visita o Rio de Janeiro dos dias 8 a 11 de fevereiroDivulgação

Publicado 10/02/2025 16:14

Rio - O InVoyage, companhia do Reino Unido especializada em turismo de luxo, visita o Rio de Janeiro desde o fim de semana em um encontro que reúne mais de 180 participantes para criação de networking e fomento de negócios — o primeiro em uma cidade das Américas. O evento vai até terça-feira (11). Os participantes vão integrar sessões com personalidades globais do segmento de incentivo e reuniões de negócio entre compradores e fornecedores.

fotogaleria

Estão presentes 85 compradores de viagens de mercados-chave para o Brasil, como Europa, América Latina e Estados Unidos. O objetivo da ação é se conectar com profissionais de eventos corporativos e agências de alto nível. Na visão de Marcelo Freixo, presidente da Embratur, que dá apoio a iniciativa, trata-se de uma oportunidade de fortalecer o turismo internacional no país."Ao se tornar a primeira cidade das Américas a receber o ‘InVoyage’, o Rio de Janeiro comprova sua vocação para grandes eventos e seu posto de portal de entrada para o turismo internacional do Brasil, abrindo as portas do país inteiro para os participantes", declarou."Nossa estratégia é fomentar o segmento de incentivo para posicionar o Brasil em países estratégicos. Apoiar a realização do InVoyage é dar a oportunidade de compradores internacionais vivenciarem o potencial do nosso país e desenvolverem novas relações comerciais", completou Bruno Reis, diretor de Marketing Internacional, Negócios e Sustentabilidade da agência.