Ilha fiscal fica na Baía de GuanabaraDivulgação

Publicado 10/02/2025 14:20 | Atualizado 10/02/2025 15:15

Rio- Cariocas e turistas que sonham em conhecer a Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, terão que esperar um pouco para realizar o passeio. Desde o último dia 27, a Marinha, que administra o local, interrompeu a visitação para obras emergenciais.

De acordo com a corporação, a medida foi necessária para que o piso do píer de acesso ao ponto onde as embarcações atracam pudesse ser reformado.

A Marinha informou ainda que busca uma alternativa para retomar o serviço, previsto para 27 de fevereiro, por meio marítimo.

A Ilha Fiscal, inaugurada em abril de 1889, ficou conhecida por ter sediado o último baile do Império no Brasil. Sua arquitetura é inspirada no estilo gótico das construções francesas do século XIV.