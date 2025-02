Ambulantes jogaram objetos contra viaturas da Seop - Reprodução

Ambulantes jogaram objetos contra viaturas da SeopReprodução

Publicado 10/02/2025 13:14 | Atualizado 10/02/2025 13:16

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais registrou uma confusão entre agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e ambulantes na orla do Leme, na Zona Sul do Rio, na noite do último sábado (8). Veja: