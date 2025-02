Droga apreendida na operação conjunta - Reprodução

Publicado 11/02/2025 09:11 | Atualizado 11/02/2025 12:00

Rio - As polícias Civil e Militar apreenderam, em uma operação conjunta, cerca de uma tonelada de maconha, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (11), na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Irajá, Zona Norte do Rio. Na ação, quatro homens foram presos. A droga seria levada para o Mandela, em Bemfica.

De acordo com a Polícia Civil, a operação teve como objetivo monitorar caminhões com material entorpecente que abasteceria comunidades do Comando Vermelho ( CV). A ação foi iniciada por agentes da 60ª DP (Campos Elíseos) e do 41º BPM ( Irajá) ainda na noite de segunda (10).

No início da manhã desta terça, as equipes localizaram um caminhão na Rodovia Presidente Dutra e, em seu entorno, havia homens que - segundo a polícia - demonstravam nervosismo.

Foi realizada uma busca no caminhão, onde foram encontrados uma grande quantidade de frangos já próprios para consumo. Porém, no meio da carga, os agentes localizaram milhares de tabletes de maconha.

A quantidade de droga encontrada no veículo gira em torno de uma tonelada a uma tonelada e meia. Os presos foram identificados como Francisco das Chagas Lins Santana, Bruno Fernandes de Souza, Silas Silva Luz e Luiz Gerson Torres Requena.

Francisco, motorista do caminhão, afirmou estar vindo do estado do Paraná, no sul do país. Já Sila possui anotação criminal por tráfico de drogas, gerando inclusive, condenação.

Os três homens que acompanhavam o veículo admitiram que ganhariam R$ 150 para realizar o transbordo da carga ilícita.

A maconha tinha destino o Mandela, na Zona Norte do Rio. A comunidade possui como liderança o traficante José Benemario de Araújo, conhecido como Benemario.