Ciep 118 - Vereador Vilson Campos MacedoReprodução/Redes sociais

Publicado 11/02/2025 11:06 | Atualizado 11/02/2025 11:21

Rio - O Ciep 118 - Vereador Vilson Campos Macedo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi alvo de um furto de cabos e está sem água e sem energia. Por conta disso, a unidade não conseguiu iniciar o ano letivo, prejudicando mais de mil alunos matriculados na escola.

O furto ocasionou a falta de água por conta da bomba, que precisa de energia para funcionar. Segundo informações de testemunhas, o crime aconteceu durante a última semana.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), engenheiros estiveram no Ciep e estão trabalhando em uma solução emergencial para normalizar as aulas presenciais o mais breve possível. Ao total, a unidade atende a 1.166 estudantes.

As atividades pedagógicas estão sendo trabalhadas remotamente e os alunos sem acesso à internet estão recebendo apostilas impressas até a normalização da situação.

Procurada, a PM informou que não foi acionada para o caso. Porém, destacou que a região conta com patrulhamento do Programa Patrulha Escolar e de Proteção à Criança e ao Adolescente.

A 60ªDP (Campos Elíseos) está investigando o caso.