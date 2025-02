Dona de casa encontrou pedaço de plástico em uma caixa de suco de uva - Agência O Dia

Dona de casa encontrou pedaço de plástico em uma caixa de suco de uva

Publicado 11/02/2025 14:28 | Atualizado 11/02/2025 15:19

Rio - Uma dona de casa de Barra Mansa, no Sul Fluminense, teve uma surpresa desagradável depois de comprar uma caixa de suco de uva integral. Ao consumir a bebida durante um lanche, nesta segunda-feira (10), a mulher encontrou um enorme pedaço de plástico misturado ao líquido.

Em entrevista ao DIA, a dona de casa, que preferiu não se identificar, contou que havia comprado o suco, da marca Aurora, num supermercado localizado no Centro de Barra Mansa, dias antes, e afirmou ter ficado "bastante chateada" com o episódio.

"Tomei um susto quando abri o suco, porque vi um pedacinho de plástico 'saindo' do buraco da caixa. Quando fui puxar, percebi que o pedaço de plástico era enorme, algo inacreditável. Fiquei em choque e com muito nojo! Um grande absurdo com a gente, os consumidores. Nunca mais vou comprar esse suco", relatou a aposentada, que completou: "Não quero ficar no prejuízo. Eu paguei por algo que não pude consumir. No mínimo, acho que deveriam me dar uma explicação."



Nas fotos feitas pela dona de casa, é possível ver o plástico transparente retirado de dentro da embalagem, assim como a validade da bebida (6 de fevereiro de 2026) e o código do lote.



Procurada pela reportagem, a assessoria da marca Aurora afirmou que seus produtos contam com "processos rigorosos de controle de qualidade e de segurança do alimento" e "práticas de controle preventivo em todas as etapas de produção, a fim de evitar qualquer tipo de risco à saúde do consumidor".



Confira a nota da empresa na íntegra:



"Verificamos em nossos registros de reclamação e não encontramos nenhum relato a respeito do lote em questão (312849-31124). Tampouco foi constatado qualquer problema interno que possibilitasse este tipo de ocorrência. Ainda assim, estamos avaliando internamente o caso com a Equipe de Segurança de Alimentos (ESA). Reforçamos nosso compromisso em apurar todos os acontecimentos relatados à empresa, garantindo que medidas corretivas sejam implementadas imediatamente, se necessário. Também reforçamos que o consumidor sempre pode contar com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) para fornecer informações e resolver quaisquer questões relativas aos nossos produtos. O SAC pode ser acessado por uma das seguintes formas: pelo e-mail sac@vinicolaaurora.com.br ou pelo Whatsapp (54) 3455-2000.

Ressaltamos que a Cooperativa Vinícola Aurora conta com processos rigorosos de controle de qualidade e de segurança do alimento, processos esses que são certificados pelas normas ISO 9001 e FSSC 22000. No decorrer do processo de envase existem diversos pontos de controle físico, dentre eles: filtros de peneira e trocador de calor, os quais impossibilitam a passagem de qualquer contaminante físico. Importante destacar que a linha de envase em questão (Tetra Pak) é completamente enclausurada. Assim, sendo um sistema fechado, não há contato humano em nenhuma das etapas de produção. Ademais, todos os nossos sucos passam por processo de pasteurização.

Além disso, mantemos uma política de conformidade com as legislações e normas aplicáveis à segurança alimentar, adotando práticas de controle preventivo em todas as etapas de produção. Estamos sempre atentos a possíveis melhorias em nossos processos e sistemas de segurança, a fim de evitar qualquer tipo de risco à saúde do consumidor. Nosso objetivo continua sendo fornecer produtos de qualidade que atendam às expectativas e exigências dos nossos consumidores, com total transparência e responsabilidade."