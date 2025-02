Marcelo dos Anjos Abitan da Silva foi morto após discussão com Raphael Pinto Ferreira Gedeão - Reprodução

Marcelo dos Anjos Abitan da Silva foi morto após discussão com Raphael Pinto Ferreira GedeãoReprodução

Publicado 11/02/2025 15:11 | Atualizado 11/02/2025 15:55

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou o policial civil Raphael Pinto Ferreira Gedeão, acusado de matar o assessor parlamentar Marcelo dos Anjos Abitan da Silva em frente a um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Rio também pediu a prisão preventiva do agente.

De acordo com a denúncia, apresentada na segunda-feira (10), Raphael matou Marcelo com três tiros, por motivo fútil e sem que a vítima pudesse se defender, sendo atingida por disparos feitos a curta distância e pelas costas. Além disso, o policial usou uma arma de uso privativo em serviço.

O crime aconteceu no dia 19 de janeiro. Ao chegar no hotel, Marcelo encontrou o carro de Raphael parado na rampa de acesso ao estacionamento, impedindo a passagem. Um funcionário relatou à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) que, por volta das 3h, ouviu um barulho constante de buzina vindo do veículo do assessor. Pouco depois, Raphael apareceu e informou ao funcionário que o carro parado pertencia a ele e, ao chegar ao estacionamento, começou a discutir com a vítima.

Marcelo, que estava dentro do próprio veículo, decidiu descer e foi em direção ao agente, que atirou contra ele. A testemunha contou que não viu agressão por parte da vítima , que havia apenas se aproximado do acusado. Um outro funcionário do hotel relatou que, após o primeiro disparo do policial, Marcelo levantou os braços e disse: "Não, não, tá bom, tá bom", mas outros três ou quatro tiros ainda foram ouvidos

Ainda de acordo com a denúncia, Raphael não prestou socorro, foi ao apartamento onde morava, trocou de roupa e saiu de carro, arrebentando a cancela do estacionamento. As investigações apontaram que o policial estava hospedado em um imóvel que pertence a uma filha do bicheiro Marcelo Simões Mesqueu, conhecido como Marcelo Cupim

O acusado se entregou à polícia no dia 21 e está preso desde então. O corpo de Marcelo foi sepultado no dia 20, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Ele era assessor parlamentar da vereadora Vera Lins (Progressista) e tinha lojas de produtos de cabelo e de brinquedos em Madureira, na Zona Norte. O empresário deixa a mulher e um filho, com quem comemorou recentemente a aprovação em Medicina no vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).