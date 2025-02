Momento em que o criminoso, na moto, procura a vítima atrás do carro - Reprodução / X

Momento em que o criminoso, na moto, procura a vítima atrás do carroReprodução / X

Publicado 12/02/2025 15:01 | Atualizado 12/02/2025 16:00

Rio - Duas mulheres foram assaltadas na noite de terça-feira (12) na Rua Ferreira Viana, no Flamengo, Zona Sul. Câmeras de segurança de um edifício flagraram o momento em que o bandido as aborda e foge em seguida.



Nas imagens, é possível observar as mulheres andando, quando um homem armado a bordo de uma moto invade a calçada e as persegue. Uma delas consegue se esquivar e escapar. Já a outra atravessa a rua e tenta se esconder do criminoso, que a encontra atrás de um carro estacionado e rouba seus pertences.

Em comentários das redes sociais, internautas denunciam que a região de Flamengo e Botafogo está sofrendo com um alto número de assaltos. "Já estou repetitivo aqui, mas vou falar de novo: as mesmas ruas de sempre", escreveu um homem. "Vivemos com medo. Nossa cidade está completamente largada", disse outro.



A Polícia Militar informou que não foi acionada para o caso.