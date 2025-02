A princípio, o fogo teria começado na entrada da loja - Divulgação

A princípio, o fogo teria começado na entrada da lojaDivulgação

Publicado 12/02/2025 15:51 | Atualizado 12/02/2025 15:57

Rio - Um supermercado pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (12), na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, Zona Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.



De acordo com a corporação, o quartel de Copacabana foi acionado por volta das 4h da manhã. O fogo teria começado na entrada do estabelecimento e rapidamente se espalhou. Apesar da intensidade da fumaça, os bombeiros conseguiram controlar as chamas por volta das 6h da manhã.

A empresa dona do estabelecimento não se pronunciou sobre o ocorrido.