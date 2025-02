Membros do Império Serrano estiveram em fábrica onde incêndio aconteceu - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 12/02/2025 15:19 | Atualizado 12/02/2025 15:52

Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu tiveram as fantasias para o Carnaval destruídas completamente. Já a Porto da Pedra comunicou que as roupas de apenas duas alas estavam sendo produzidas no local.

No incidente, o Corpo de Bombeiros resgatou 21 pessoas feridas , e dez estão em estado grave. A retirada dos trabalhadores foi dramática, com alguns saindo do alto do imóvel pelas janelas com ajuda dos militares, em meio à fumaça, com o auxílio de uma escada.

Das dez vítimas do incêndio que deram entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, oito estão em estado grave, sendo três homens e cinco mulheres. Todos sofreram queimaduras nas vias aéreas após inalação de fumaça tóxica. Mais oito pessoas foram atendidas em hospitais da rede municipal: quatro no Souza Aguiar (duas em estado grave), duas na CER da Ilha do Governador e outras duas no Salgado Filho.

Confira os pronunciamentos:

Unidos de Padre Miguel

"A Unidos de Padre Miguel lamenta profundamente o incêndio na Fábrica Maximus, um espaço fundamental para o Carnaval e para tantos profissionais que vivem dessa arte. Essa tragédia impacta não apenas as escolas de samba, mas toda uma cadeia de trabalhadores que dedicam suas vidas à cultura e à folia. Sabemos que os desafios são grandes, mas o samba sempre foi sinônimo de resistência e superação. Neste momento difícil, reforçamos nossa solidariedade a todos os afetados e reafirmamos nosso compromisso em seguir unidos para reconstruir e fortalecer ainda mais o nosso Carnaval."

Imperatriz Leopoldinense

"O G.R.E.S Imperatriz Leopoldinense, em nome da presidente Catia Drumond, do diretor executivo João Felipe Drumond, e de toda a sua diretoria e segmentos, recebeu com profunda tristeza pela manhã a notícia sobre o incêndio que ocorreu hoje na Fábrica Maximus, em Ramos, Zona da Leopoldina do Rio, bairro de nossa agremiação. A escola lamenta profundamente a tragédia e presta total solidariedade às vítimas, aos profissionais do Carnaval que tanto se dedicam o ano inteiro, e a todas as coirmãs afetadas pelo episódio. A verde, branco e dourado se coloca à disposição e deseja forças nesse momento tão difícil e triste para todos."

Unidos do Viradouro

"A Unidos do Viradouro lamenta o incêndio ocorrido nesta quarta-feira, 12, na Maximus Confecções, responsável pelas fantasias de diversas escolas de samba. Desejamos pronta recuperação aos funcionários feridos e prestamos nossa solidariedade às coirmãs afetadas. Força a todos!"

Estação Primeira de Mangueira

"A Estação Primeira de Mangueira, em nome de sua Presidência e Diretoria, vem a público expressar seu profundo pesar em função do incêndio ocorrido na manhã desta quarta-feira (12) na fábrica Maximus, localizada em Ramos, no Rio de Janeiro. Recebemos com extrema preocupação as informações relacionadas aos trabalhadores afetados. Somos solidários às possíveis vítimas e a seus familiares e amigos, e rogamos para que todos recebam a assistência necessária e para que tenham a mais pronta recuperação. Somos também solidários a todas as agremiações que porventura possam ter seu Carnaval afetado por este fato lamentável. Estamos certos de que soluções e alternativas serão encontradas no momento oportuno. Manifestamos nosso apoio a todos os que trabalham na construção do nosso Carnaval. Seguiremos juntos!"

Unidos da Tijuca

"A Unidos da Tijuca manifesta sua profunda solidariedade aos trabalhadores da fábrica da Maximus Confecções, local que foi atingido por um trágico incêndio na manhã desta quarta-feira. Esse triste fato mobilizou o incansável trabalho do Corpo de Bombeiros e de empresas vizinhas. Nosso reconhecimento a todos que trabalharam para conter o incêndio e salvar as vidas que ali se encontravam. Sabemos o quanto é doloroso enfrentar uma perda tão grande, especialmente em uma época em que todos nós nos dedicamos com amor e esforço ao Carnaval, mas no momento a nossa preocupação é no restabelecimento dos feridos. A força do samba está na união, e juntos superaremos qualquer desafio."

Beija-Flor de Nilópolis

"Em nome do presidente Almir Reis e do presidente de honra Anísio Abraão David, a Beija-Flor de Nilópolis lamenta o incêndio que atingiu a Maximus Confecções nesta quarta-feira (12), em Ramos. Nos solidarizamos com todos os profissionais e agremiações afetadas, desejando força para superar este momento difícil."

Salgueiro

"Recebemos com muita tristeza a notícia do incêndio na Fábrica Maximus, um espaço importante para o Carnaval e para todos que vivem dessa arte. Lamentamos profundamente esse ocorrido, que impacta não só as escolas de samba, mas também tantos profissionais que dedicam sua vida ao Carnaval. Sabemos que não será fácil, mas, como sempre, vamos nos unir e buscar caminhos para superar mais esse desafio. Toda nossa solidariedade aos afetados por essa triste situação. O samba é resistência, e juntos vamos seguir em frente!"

Mocidade Independente de Padre Miguel

" Mocidade Independente de Padre Miguel lamenta o triste episódio no incêndio envolvendo a Maximus Confecções, nesta manhã de quarta-feira (12). Seguimos na torcida para segurança e integridade de todos neste momento e nos colocamos à disposição para ajudar no que for preciso, Império Serrano, pela perda de suas fantasias. Força a todos!"

Paraíso do Tuiuti

"O Paraíso do Tuiuti vem prestar solidariedade para as agremiações da Série Ouro atingidas por um incêndio, na manhã de hoje (12), na fábrica da Maximus Confecções. Lamentamos o ocorrido e, em respeito a todos os trabalhadores e profissionais, decidimos em conjunto com a TV Globo adiar a ancoragem do RJTV 1 edição. Nossa agremiação se preparou para fazer uma linda festa na Cidade do Samba, mas concordamos em transferir para uma data posterior. Reiteramos nosso apoio e respeito às coirmãs afetadas. Estamos com vocês!"

Grande Rio

"O G.R.E.S. Acadêmicos do Grande Rio expressa seu profundo pesar pelo incêndio ocorrido na Maximus Confecções nesta quarta-feira, 12. Neste momento de dificuldade, nos solidarizamos com todos os envolvidos e torcemos para que estejam em segurança. Nosso apoio e respeito às coirmãs afetadas e a todos os profissionais que dedicam seu talento à construção do Carnaval. Estamos com vocês!"

Portela

"A Portela lamenta profundamente o incêndio ocorrido na manhã desta quarta-feira (12), nas instalações da Maximus Confecções. A agremiação esclarece que nenhuma fantasia estava sendo feita no local. Entretanto, a fábrica confeccionava todas as camisas e blusões de desfile (Diretoria, Harmonia, Carnaval, Staff, apoio e técnica), que se encontrava em etapa final de produção. A escola já busca alternativas para minimizar os impactos e fazer com que todos possam desfilar. A Portela e toda sua diretoria se solidariza com todas as vítimas e as coirmãs Império Serrano, Unidos da Ponte, Unidos de Bangu e a todas as demais escolas das Séries Ouro e Prata total ou parcialmente impactadas pela tragédia, com a certeza de que apenas um sambista de verdade entende estes momentos."

Botafogo Samba Clube

"A Botafogo Samba Clube lamenta profundamente o incêndio de grandes proporções na Fábrica Maximus, um local de extrema importância para o Carnaval. O ocorrido impacta não apenas as agremiações, mas todos os profissionais que trabalham no local, os componentes que sonham durante todo o ano com seu momento de “glória” na avenida e todos que amam e vivem da arte do carnaval. Toda nossa solidariedade aos afetados por esse triste ocorrido. Deixamos aqui nossas energias positivas aos feridos. O carnaval é união. Forças às nossas coirmãs."

Arranco do Engenho de Dentro

"A presidente Dina Costa, a vice-presidente Tatiana Santos e toda a diretoria do Arranco do Engenho de Dentro, bem como seus segmentos e toda a comunidade, receberam com profunda preocupação a notícia sobre o incêndio da fábrica Maximus na manhã desta quarta-feira, 12 de fevereiro, em Ramos, Zona Norte da cidade. A Maximus é uma empresa de extrema importância para a cadeia produtiva da Série Ouro do Carnaval carioca, pois produz camisas, tecidos e fantasias para o espetáculo da Marquês de Sapucaí. O Arranco foi uma das agremiações impactadas, pois algumas das nossas alas estavam sendo produzidas no local. Nossa preocupação, neste momento, é com as vidas das trabalhadoras e dos trabalhadores que estavam no local. Nos solidarizamos com as coirmãs impactadas e oferecemos nosso apoio, carinho e solidariedade neste momento tão difícil. Juntas, seremos fortes para superar essa adversidade."

Estácio de Sá

"O GRES Estácio de Sá se solidariza com as vítimas do incêndio na fábrica de fantasias Maximus confecções em Ramos, e está ao lado de todos que foram afetados por essa tragédia. A @maximus_confeccoes é uma grande parceira da Estácio e do Carnaval Carioca."

União de Maricá

"A União de Maricá se solidariza com as coirmãs Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu pelo incêndio que atingiu o ateliê de fantasias nesta quarta-feira, em Ramos, Zona Norte do Rio. Sabemos o quanto cada detalhe de um desfile é fruto de dedicação, trabalho e amor ao carnaval, e nos entristece profundamente ver esse esforço comprometido por um episódio tão difícil. Nos colocamos à disposição para ajudar as comunidades atingidas neste momento desafiador, reafirmando o espírito de união que sempre marcou o samba. O carnaval é resistência e juntos seguiremos firmes para manter viva a nossa cultura. Força, Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu!"

Em Cima da Hora

"Manifestamos nossa solidariedade aos parceiros e amigos da Maximus, bem como às coirmãs, neste momento difícil após o incêndio. Nosso pensamento está com todos que foram afetados. Neste instante, o mais importante é a preservação das pessoas. Unidos, superaremos este desafio com força e resiliência."

União da Ilha

"A União da Ilha do Governador lamenta profundamente o incêndio ocorrido nesta quarta-feira, na fábrica Maximus, local onde era fornecido materiais para as escolas de samba, além de diversas fantasias das escolas de samba. Em relação à nossa escola as nossas perdas foram apenas materiais, com tempo hábil de refazê-las. Nossa agremiação, que já passou por esse momento trágico em 2011, se solidariza com as coirmãs afetadas neste episódio. Ficamos à disposição no que for necessário e em oração para que todas as pessoas feridas possam se recuperar o mais breve possível."

Tradição

"O G.R.E.S. Tradição lamenta profundamente pelo incêndio ocorrido na Fábrica Maximus Confecções, localizada em Ramos, na manhã desta quarta-feira (12). Queremos expressar nossa solidariedade aos funcionários e às coirmãs afetadas: Império Serrano, Unidos de Bangu e Unidos da Ponte, e também as demais escolas que foram afetadas. Nos solidarizamos e oferecemos nosso apoio nesse momento tão difícil. Reiteramos que as nossas fantasias estão sendo confeccionadas em nosso próprio ateliê. União do Parque Acari"

Acadêmicos de Vigário Geral

"A Presidente Elizabeth da Cunha, em nome de toda a diretoria do G.R.E.S. Acadêmicos de Vigário Geral, lamenta profundamente o incêndio ocorrido na manhã desta quarta-feira na fábrica Maximus, responsável pela produção de fantasias para diversas escolas de samba. A escola se solidariza com as coirmãs afetadas por essa tragédia e com todos os trabalhadores presentes no momento."