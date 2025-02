A Defesa Civil interditou o espaço, que ficou completamente destruído - Divulgação / CBMERJ

Rio - Imagens do interior da fábrica de tecidos Maximus Confecções, localizada em Ramos, na Zona Norte do Rio, revelam o rastro de destruição causado pelo incêndio de grandes proporções que atingiu o local nesta quarta-feira (12), deixando 21 feridos.

A fábrica, que operava de forma irregular junto ao Corpo de Bombeiros , era responsável pela produção de fantasias para escolas da Série Ouro do Carnaval. Um vídeo publicado nas redes sociais da própria Maximus mostra como era o ambiente antes da tragédia, repleto de máquinas e trabalhadores de diferentes idades.

Veja como era e como ficou a fábrica de tecidos que pegou fogo em Ramos.



O incidente começou por volta das 7h30 e chamou atenção pela intensidade da fumaça. As vítimas usaram janelas para pedir resgate e conseguir escapar das chamas. Alguns funcionários dormiam quando o fogo se propagou. Servidores relataram que passaram dias trabalhando no local para finalizar os serviços a tempo dos desfiles. Algumas fantasias seriam entregues, inclusive, nesta terça-feira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o prédio não tinha certificado de aprovação e, por consequência, não havia condições de segurança necessárias para funcionamento. Além disso, a empresa consta como inapta, desde 2023, na Receita Federal por omissão de declarações. A Defesa Civil interditou o espaço, que ficou completamente destruído.

Feridos

Bombeiros resgataram 21 pessoas da edificação, prestaram os primeiros socorros e as encaminharam a unidades municipais, ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e ao Hospital Federal Bonsucesso, ambos na Zona Norte.



No Getúlio Vargas, 10 vítimas, sendo oito em estado grave (três homens e cinco mulheres) e duas estáveis (duas mulheres). De acordo com a secretária de Estado de Saúde Cláudia Mello, todas tiveram queimaduras internas pois inalaram fumaça. Algumas pessoas também sofreram queimaduras externas.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou oito feridos na rede municipal: quatro no Hospital Souza Aguiar, no Centro, sendo duas em estado grave; duas na Coordenação de Emergência Regional (CER) da Ilha do Governador, na Zona Norte; e duas no Hospital Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte.



O Hospital Federal de Bonsucesso recebeu três pacientes, sendo duas mulheres e um homem. Todos estão estáveis, sendo atendidos por inalação de fumaça. Estão recebendo oxigênio e sendo submetidos a exames laboratoriais e de imagem.

Fábrica produzia fantasias de Carnaval

O Império Serrano, a Unidos da Ponte e a Unidos de Bangu informaram que as fantasias para o Carnaval 2025 estavam no interior da fábrica incendiada. Já a Porto da Pedra comunicou que as roupas de duas alas estavam sendo produzidas no local. Todas as escolas são da Série Ouro.