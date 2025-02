Céu fica nublado e chove no Rio a partir da tarde - Armando Paiva/Arquivo O Dia

Céu fica nublado e chove no Rio a partir da tardeArmando Paiva/Arquivo O Dia

Publicado 14/02/2025 07:57 | Atualizado 14/02/2025 08:22

Rio - O tempo vai mudar no Rio a partir desta sexta-feira (14) e há previsão de pancadas isoladas a partir do período da tarde. De acordo com o Climatempo, as temperaturas vão entrar em declínio, mas as máximas não ficarão abaixo dos 36°C.

Nesta sexta, há aumento da nebulosidade e, devido à atuação de áreas de instabilidade, há previsão de pancadas de chuva isoladas a partir do período da tarde. Os termômetros vão marcar entre a máxima prevista de 36°C e mínima de 24°C. Em algumas cidades, como em Paraty, na Costa Verde, já choveu durante a manhã.

Já o sábado (15) será de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia. Há previsão de chuva à tarde, mas não chove durante à noite. A temperatura ficará entre 36°C e 23°C.

No domingo (16), as temperaturas voltam a subir e já não há mais previsão de chuva. Ainda segundo o Climatempo, o dia será de sol e sem nuvens no céu, com máxima de 37°C e mínima de 25°C.

Na segunda-feira (17), as temperaturas sobem ainda mais e o calorão volta ao estado. Com máxima prevista de 39°C e mínima de 26°C, o dia será de sol com algumas nuvens à tarde.

Na próxima terça-feira (18), o Rio pode voltar a registar 40°C em algumas cidades do estado. A mínima ficará em 27°C. Não há previsão de chuva, mas a nebulosidade aumenta a partir da tarde.