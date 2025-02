Eduardo Paes em reunião com integrantes da ONG Rio de Paz - Rafael Henrique Brito/ONG Rio de Paz

Eduardo Paes em reunião com integrantes da ONG Rio de Paz Rafael Henrique Brito/ONG Rio de Paz

Publicado 14/02/2025 10:40

Rio - O painel da ONG Rio de Paz com fotos de 49 crianças mortas por balas perdidas no estado será recolocado na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, neste sábado (15) após autorização da prefeitura. Em reunião nesta quinta-feira (13), Eduardo Paes prometeu a construção de um memorial em homenagem às vítimas da violência.

O encontro contou com a participação das mães, integrantes da instituição e seu fundador, Antônio Carlos Costa, além da secretária de Meio Ambiente e Clima, Tainá de Paula.

No local, o prefeito se desculpou pela maneira com que retirou as fotos e reconheceu que houve falha na comunicação para tratar do assunto. "Desculpa o sofrimento desse período (sem as fotos na Lagoa) para vocês. A dor de vocês é difícil dizer que a gente entende, sabe que a perda é irreparável e essa homenagem aos filhos de vocês não vamos deixar de fazer", disse.

Em relação ao memorial, Paes explicou sobre a construção de um monumento no espaço. "Eles (a ONG) vão poder fazer temporariamente essa homenagem e a gente vai fazer um memorial. A gente vai pensar ainda, vamos chamar alguém para fazer isso. Vai ficar a cargo da sensibilidade do artista criar esse monumento. São tantas crianças, pais, filhos, irmãos, amigos vítimas por causa dessa loucura que é a violência nessa cidade", lamentou o prefeito.

O painel foi removido em dezembro do ano passado, sob alegação de que as organizações não podem utilizar espaço público sem autorização prévia.

"Meu objetivo nunca foi apagar essa memória e impedir que as mães fizessem essa homenagem aos seus filhos. Mas era uma questão mesmo de como é que a gente faz de uma maneira adequada a partir da visão da cidade", explicou Paes.

O fundador da ONG, Antônio Carlos, comemorou a decisão do prefeito após a reunião. "Estamos saindo daqui muito satisfeitos. O prefeito foi humilde, reconheceu o equívoco e foi pró-ativo. Atendeu todas as nossas reivindicações. Estamos gratos à vereadora Tainá, que fez essa ponte entre as mães, o Rio de Paz e a prefeitura, e acima de tudo somos gratos às mães porque tiraram forças de onde não tinham, do seu luto a fim de sonharem com um Rio de Janeiro no qual outras mães não passem pelo que elas passaram", disse.

Antônio comentou ainda sobre a representatividade do monumento. "Esse monumento será erigido e não terá como meta apenas lembrar das vítimas, embora isso seja prioritário, mas ele representará também a imagem da esperança de que um dia a vida vai vencer a morte na nossa cidade", espera ele.

O encontro contou ainda com a participação de Bruna da Silva, mãe de Marcos Vinicius, de 14 anos, morto há 6 anos, no Complexo da Maré, em operação policial, a caminho da escola. No local, ela mostrou ao prefeito a camisa de uniforme do filho suja de sangue, que guarda como símbolo de sua luta.

"Hoje foi um dia histórico. A gente achou que não iria dar em nada. A gente quer deixar nosso agradecimento à ong Rio de Paz. Nossos filhos vão voltar para a Lagoa. Foi um avanço", comemorou.

Thamires de Assis, mãe de Ester de Assis, de 9 anos, morta em 2023, por bala perdida, em Madureira, na Zona Norte, também comentou o caso. "Estou muito feliz. Só de saber que a foto deles vão voltar já é um começo. Fiquei feliz com o memorial, que é uma forma da gente estar mostrando a nossa luta, o nosso pedido de justiça pelas crianças e que não venham acontecer mais mortes. Infelizmente, sabemos que vão acontecer, mas que elas sejam lembradas", disse.