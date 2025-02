Disparos acertaram parede da 60ª DP (Campos Elíseos) durante tentativa de resgate de traficantes - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Disparos acertaram parede da 60ª DP (Campos Elíseos) durante tentativa de resgate de traficantesReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 17/02/2025 11:31 | Atualizado 17/02/2025 12:02

Rio - O ataque de criminosos à 60ª DP (Campos Elíseos), ocorrido na noite de sábado (15) para resgate de comparsas, deixou a fachada da delegacia marcada por tiros. Viaturas também ficaram danificadas. A distrital, localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, está fechada nesta segunda-feira (17) e agentes reforçam o policiamento.

Segundo a Polícia Civil, o crime não causou prejuízo aos casos registrados na 60ª DP (Campos Elíseos) e as diligências seguem em andamento. As obras para reparos na unidade já foram solicitadas. Enquanto isso, o atendimento ao público está sendo feito temporariamente na 59ª DP (Duque de Caxias). Os policiais fazem buscas por envolvidos no ataque nesta segunda-feira (17).

O crime aconteceu como uma tentativa de resgate de dois traficantes da comunidade Vai-Quem-Quer. De acordo com a Polícia Civil, os bandidos queriam liberar Rodolfo Manhães Viana, conhecido como 'Rato' e apontado como chefe do tráfico da localidade, e seu braço direito, Wesley de Souza do Espírito Santo, o 'Cabelinho'. Ambos foram presos no sábado (15) e não estavam na delegacia no momento do ataque.

Em um vídeo gravado por uma testemunha, é possível ver a movimentação dos criminosos com armas de grosso calibre ao redor da 60ª DP e barulho de disparos. Assista:

A tentativa de resgate deixou dois policiais civis feridos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). Ambos já receberam alta.

Responsável por ataque

A investigação identificou que o ataque foi ordenado por Joab da Conceição Silva, de 32 anos, apontado como chefe do tráfico da comunidade Rua Sete, também em Duque de Caxias. O criminoso é ligado ao Comando Vermelho (CV) e possui envolvimento em guerras entre facções por territórios da Baixada.

Segundo as investigações, a quadrilha liderada pelo traficante é considerada uma das mais armadas nas comunidades ao redor de áreas como Campos Elíseos, Jardim Primavera e Saracuruna.



Joab ganhou o direito do benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL) em outubro de 2019 e desde então não retornou a sua unidade prisional, o Instituto Penal Vicente Piragibe, em Bangu, na Zona Oeste. Ele havia sido preso em 2012, fugiu em 2017 e foi recapturado em dezembro do mesmo ano. Em sua ficha criminal, constam 55 passagens pela polícia, por crimes como tráfico, associação para o tráfico, porte ilegal de arma, extorsão, roubo de carga e receptação.



Contra o traficante, constam dois mandados de prisão, sendo um pela Vara de Execuções Penais (VEP), com pedido de recaptura, onde fora condenado a uma pena de 16 anos, por tráfico de drogas, e outro pela 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias, em inquérito da 60ª DP, pelo crime de homicídio.

Neste domingo (16), agentes realizaram uma operação em busca de encontrar os responsáveis pelo ataque. Um suspeito morreu e outros cinco foram presos. Os policiais apreenderam uma granada e drogas.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Joab e de outros envolvidos pode ser enviada, de forma anônima, ao Disque Denúncia através da central de atendimento/call center (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177; do WhatsApp (021) – 2253-1177; e do aplicativo Disque Denúncia RJ.



"Intolerável", diz prefeito

Em sua rede social neste domingo (16), o prefeito de Duque de Caxias Netinho Reis (MDB) definiu o ataque dos criminosos como um ato "inaceitável" e "intolerável", nomeando o ocorrido como uma "ação terrorista".

'A Prefeitura de Duque de Caxias considera inaceitável a ação terrorista ocorrida na 60° DP, em Campos Elíseos. É intolerável que o crime organizado ameace a paz de nossos cidadãos e a vida dos agentes de segurança. A prefeitura já entrou em contato com as autoridades do estado para que o policiamento e as ações de inteligência sejam reforçados na região", diz o texto.

De acordo com Reis, funcionários da prefeitura também atuam na limpeza para recuperar a delegacia.