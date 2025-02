Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo O Dia

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) Arquivo O Dia

Publicado 17/02/2025 12:59 | Atualizado 17/02/2025 15:39

Rio - A Polícia Civil prendeu Sérgio Luiz de Carvalho, acusado de feminicídio contra a colombiana Carolina Sánchez López, assassinada na comunidade do Mandela, em Manguinhos, na Zona Norte.

O homem foi preso no domingo (16) após os agentes identificarem contradições entre o seu depoimento e o boletim de atendimento médico da vítima. O pedido de prisão temporária foi expedido pelo Plantão Judiciário.

Segundo as investigações, Carolina residia na casa do acusado desde o dia 12 de fevereiro. O crime teria ocorrido após uma discussão relacionada a um suposto furto dentro do imóvel.

Sérgio confessou para os agentes que deu um soco na vítima em 'legítima defesa', causando sua queda e morte ao bater a cabeça no chão. No entanto, o laudo médico apontou múltiplas lesões e sinais de estrangulamento.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).