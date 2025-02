Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram 21 pessoas de incêndio em fábrica de tecidos - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram 21 pessoas de incêndio em fábrica de tecidosPedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 18/02/2025 13:39 | Atualizado 18/02/2025 13:44

Rio - Cinco das seis vítimas do incêndio na fábrica Maximus , internadas desde a última quarta-feira (12) no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, não estão mais em estado grave. A melhora no quadro de saúde dos pacientes foi confirmada, nesta terça-feira (18), em boletim médico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Segundo o comunicado, apenas um homem ainda internado na unidade segue em estado grave. Os demais pacientes, quatro mulheres e outro homem, têm quadro considerado estável. O boletim surge dois dias após a confirmação de que um dos funcionários resgatados da confecção faleceu no último domingo (16).

Ao todo, 21 pessoas precisaram de atendimento em unidades hospitalares após inalar grande quantidade de fumaça tóxica e fuligem. Dentre essas vítimas, doze já haviam recebido alta até o último domingo.

Investigação

O incêndio de grandes proporções na fábrica é investigado pela Polícia Civil que ouviu, nesta segunda-feira (17), os proprietários do local. Desde o caso, a fábrica, que servia de confecção para várias agremiações da Série Ouro, como a Império Serrano, segue interditada.

Durante as investigações, foi confirmado que a fábrica não possuía o alvará do Corpo de Bombeiros para funcionar. Além disso, peritos do Instituto Carlos Éboli, da Polícia Civil, encontraram ligações clandestinas de energia elétrica no estabelecimento.