Aulas de voleibol passaram para horários com sol mais fraco - Reprodução

Publicado 23/02/2025 07:00

Com o calor extremo que tem feito no Rio de Janeiro, a prática de esportes que é tão comum na cidade acabou precisando ser revista pelos moradores da cidade. Escolinhas de vôlei, futevôlei e beach tennis na orla carioca foram algumas que sofreram as consequências das altas temperaturas.

O profissional de educação física Frederico Dias, que dá aulas na escolinha SEL Rio, localizada entre os postos 11 e 10 da Praia do Recreio, revelou que por conta dessa onda de calor vivida na cidade alguns alunos trancaram suas matrículas.

“Nós temos dado atenção às turmas que são treinadas no horário do sol. Estamos seguindo alguns protocolos e realizando mais pausas durante as aulas para hidratação e aplicação de filtro solar. Por conta do calor, alguns alunos pediram o trancamento da matrícula, por motivos de saúde”, revelou o treinador.

O professor também informou que recebeu protocolos da Prefeitura do Rio e da Secretaria de Esportes e Lazer, que pedem para que evitassem realizar aulas e campeonatos nos horários entre 10h e 16h.

“Recebemos algumas recomendações, principalmente se referindo à exposição ao sol. Pediram para evitar aulas entre 10h e 16h e adiar os campeonatos. Os torneios profissionais seguem tomando os devidos cuidados, mas os amadores foram para março”, completou.

A Secretaria de Esportes e Lazer (SEEL-RJ) disse ao DIA, por meio de nota, que não incentiva a realização de eventos esportivos durante este período de calor extremo vivido no Rio de Janeiro.

“Estamos seguindo as recomendações do Ministério da Saúde nos nossos equipamentos, dando atenção especial aos idosos, providenciando hidratação constante durante as atividades físicas e orientando-os a evitar a exposição ao sol das 10h às 16h. Quanto às competições esportivas, nos próximos dias não teremos nenhum evento incentivado, com exceção do Rio Open, que está tomando os cuidados devidos para minimizar os efeitos do calor para o público e para os atletas”, dizia a nota.

Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estabeleceu o “protocolo do calor”. Pedindo que as pessoas bebam bastante água, de preferência gelada, e procurem se acomodar em lugares frescos. Além disso, procurar refrescar a pele, com borrifadas de água, lavagem do rosto, e compressas frias em áreas de dobra, como o pescoço e as axilas. Por fim, caso tenham sintomas como tontura, fraqueza, sede intensa mesmo após ingestão de líquidos ou dor de cabeça forte e persistente, procure uma unidade de saúde imediatamente.