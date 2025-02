Publicado 22/02/2025 15:30 | Atualizado 22/02/2025 15:38

Rio - Moradores de um condomínio na Rua Cordovil, em Parada de Lucas, na Zona Norte, estão desde quarta-feira (19) sem poder usar os serviços de internet e telefonia. Para piorar, funcionários da operadora Claro, responsável por muitos aparelhos no local, foram impedidos de entrar no lugar para fazer o reparo, por falta de segurança.

Quando os clientes ligam para reclamar, recebem a seguinte mensagem: "A sua região enfrenta problemas de segurança pública e, por medida preventiva, as equipes estão impossibilitadas de entrar na região e prestar qualquer atendimento no local em razão de ameaças físicas aos técnicos. Por isso informamos que essa situação foge ao controle da empresa e reiteramos que no momento não há previsão para a normalização Estamos acionando os órgãos de segurança pública para viabilizar o atendimento na localidade o mais rápido possível." A Claro registrou queixa na delegacia.

De acordo com moradores, que pediram para não se identificar, é a primeira vez que essa situação acontece. Eles temem ficar sem o serviço e serem obrigados a usar uma internet chamada de Upnet. A empresa, que tem registro na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), possui muitos assinantes no Espírito Santo, e tem uma sede no bairro de Cordovil, também na Zona Norte do Rio.

"Aqui é bem longe da comunidade. Do outro lado da linha do trem existe a Cidade Alta, onde o Terceiro Comando está invadindo e é do traficante Peixão. Além de ser bem próximo do Complexo de Israel", diz uma moradora, acrescentando que há alguns meses o condomínio recebeu uma propaganda, via WhatsApp, da Upnet.

"Acho que pouquíssimas pessoas assinaram. E aí essa semana eu fiz uma viagem e fiquei sabendo que nós estamos sem o sinal da Claro. Que é tanto da TV a cabo como da internet. E aí vimos que essa Upnet quer entrar aqui. Queremos que a situação seja regularizada. A gente está sem internet desde quarta-feira", reclama.

Para ela, uma coisa pode ter a ver com a outra. "Os funcionários da Claro estão sofrendo ameaças para não fazer o reparo aqui. Então a gente acha estranho: o pessoal oferece um serviço e aí cai a Claro, que não pode fazer operação aqui porque os funcionários estão sendo ameaçados. Moro aqui há 12 anos e é a primeira vez que isso acontece. A gente vê que a região está ficando perigosa a cada dia", pontua.

Para quem trabalha de home office, ficar sem internet causa muitos transtornos. Esse é o caso de um casal que também não quis se identificar. "Eu e meu marido trabalhamos de casa. Nosso trabalho é 100% via internet. E rotear os programas que a gente usa da área contábil para o celular foi um transtorno na quarta-feira. Aí, quinta-feira, fomos para a casa da minha mãe trabalhar porque a gente não conseguia da nossa. Minha mãe mora aqui próximo, em outro bairro, a gente teve que trabalhar de lá, fizemos isso na quinta e na sexta. E estamos sem TV, sem poder assistir uma série. O custo para ir para a minha mãe é muito alto também, independente que seja próximo", diz uma outra moradora.

Ela está revoltada com a situação. "Pagamos pelo serviço e estamos com a operadora há mais de dez anos. Temos os nossos celulares, o das nossas mães, nossos irmãos. É um pacotão que a gente tem de internet, de número de celular com eles também. Aí agora acontece isso. E quando a gente tenta o contato via telefone, nem completa dizendo que o problema é na região, na área, por questão de segurança", finaliza.

Violência na região

Chefe do Terceiro Comando Puro (TCP), facção do tráfico que disputa territórios com o Comando Vermelho, Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, é um dos criminosos mais procurados do estado do Rio. Ele domina o autointitulado Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio, que compreende a Cidade Alta, Parada de Lucas, Vigário Geral, Cinco Bocas e Pica-pau. Símbolos como a Estrela de Davi e a bandeira israelense estão espalhados pelas favelas.

Procurada por O DIA, a Polícia Civil disse que investiga a ação de criminosos na região e realiza diligências para identificar todos os envolvidos nas práticas ilícitas. A Polícia Militar afirmou que o 16º BPM (Olaria) atua na região, com equipes trabalhando de forma ostensiva, realizando abordagens e revistas e, diante de flagrantes delitos, os envolvidos são presos.

"O Batalhão também trabalha em conjunto com a delegacia da área para identificar e localizar envolvidos em tais práticas e realizareuniões frequentemente com moradores da região e representantes das prestadoras de serviços para direcionar ações relativas às demandas elencadas".

A reportagem não conseguiu contato com representantes da Upnet.

Veja na íntegra nota a Conexis Brasil Digital, entidade que representa as maiores operadoras de telecomunicação do Brasil, entre elas a Claro

"O furto, roubo, vandalismo e também a receptação de cabos e equipamentos causam prejuízo direto a milhões de consumidores todos os anos, que ficam sem acesso a serviços de utilidade pública como polícia, bombeiros e emergências médicas.

Em alguns estados o problema do roubo e vandalismo de cabos, geradores, baterias, entre outros equipamentos, se soma ao bloqueio de acesso das equipes das prestadoras para a manutenção de seus equipamentos, usados para a prestação do serviço. As operadoras ficam sem acesso aos equipamentos e impedidas de dar a manutenção necessária à prestação do serviço.

O setor de telecomunicações defende uma ação coordenada de segurança pública envolvendo o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, tanto o federal, quanto os estaduais e municipais, e a aprovação de projetos de lei no Congresso Nacional (PL 4872/2024, PL 3780/2023 e PL 5846/2016) que aumentem a punição para esses crimes e ajudem a combater essas ações criminosas".