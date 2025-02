Professores participam de encontros pedagógicos em 12 polos no estado do Rio de Janeiro - Divulgação/Lenon Lins

Professores participam de encontros pedagógicos em 12 polos no estado do Rio de Janeiro Divulgação/Lenon Lins

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 23/02/2025 12:35

Rio - Professores da rede estadual do Rio de Janeiro participam, até 26 de fevereiro, dos Encontros Pedagógicos da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ), voltados para a recomposição das aprendizagens e para os itinerários formativos do Ensino Médio. As atividades presenciais estão sendo realizadas em Itaperuna, Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Petrópolis, Vassouras, Volta Redonda, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Cabo Frio, Niterói, Nova Iguaçu e Duque de Caxias.

A subsecretária de Gestão de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ), Joilza Rangel, esteve presente nos Encontros Pedagógicos voltados à formação dos professores. “O avanço da educação depende diretamente da formação e do suporte constante aos nossos professores. Esses encontros presenciais são fundamentais para reunir os educadores, permitindo a troca de experiências, a implementação de novas abordagens pedagógicas e o aperfeiçoamento das práticas de ensino, sempre com o objetivo de elevar a qualidade da aprendizagem dos alunos”, explica.

Para os docentes de Língua Portuguesa e Matemática que atuam na recomposição das aprendizagens, os Encontros estão aprofundando sobre as estratégias de ensino e na aplicação prática dos recursos pedagógicos disponíveis. Já para os professores do Ensino Médio, a programação inclui uma imersão nas Trilhas Formativas e na estrutura dos itinerários, com foco na personalização do ensino na prática.

“Os Encontros Pedagógicos são um espaço vivo de aprendizado, onde os professores experimentam, na prática, as metodologias que levarão para seus estudantes. Mais do que discutir teoria, eles vivenciam novas abordagens. O resultado é mais do que novas estratégias: é a confiança para aplicá-las de um jeito que faz sentido para quem ensina e para quem aprende”, explica Joilza Rangel.



Livros e recursos multimídia apoiam docentes e estudantes



Os Encontros Pedagógicos fazem parte de dois projetos desenvolvidos pela Seeduc-RJ. O primeiro, Educação do Amanhã, é voltado para a recomposição de aprendizagens, oferecendo a estudantes e professores acesso a livros e a uma plataforma digital que amplia as possibilidades de ensino por meio de recursos multimídia interativos.

Já o projeto Trilhas Formativas tem como foco apoiar a comunidade escolar na implementação dos itinerários formativos do Ensino Médio, proporcionando suporte pedagógico e metodológico para uma aprendizagem mais dinâmica e conectada às necessidades dos alunos.

Os livros adotados no Educação do Amanhã contam com uma linguagem acessível e permitem que os professores escolham os conteúdos nos quais os estudantes estão com mais dificuldade, adaptando o ensino às necessidades de cada turma, ajustando ao ritmo da classe. Além disso, foi investido em um repertório literário, garantindo que cada aluno do Ensino Médio receba cinco obras neste ano letivo de 2025. Essa iniciativa não apenas fortalece o letramento e a interpretação de texto, mas também amplia a visão de mundo dos estudantes.

“Entregar livros literários que os alunos podem levar para casa é uma forma de valorizá-los e estimular a construção de uma biblioteca própria. Esse hábito pode envolver toda a família, tornando a leitura uma prática mais presente no dia a dia, oferecendo uma alternativa aos tempos em que os celulares predominam”, explica Flavia Costa, superintendente pedagógica da Seeduc-RJ.

A valorização da literatura é uma das principais apostas do projeto Educação do Amanhã, uma vez que a habilidade de leitura é fundamental para o desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento. Para engajar professores e estudantes, a Seeduc-RJ promoveu, em 2024, um grande Sarau Literário no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde educadores e alunos apresentaram iniciativas de promoção da leitura e participaram de oficinas literárias. O sucesso do evento foi tão significativo que, em 2025, os saraus serão realizados também de forma regional, ampliando o alcance e a participação do público.

Professores receberam livros, e-Rio, ProfessorIA e revista pedagógica Divulgação/Lenon Lins



Tecnologia a favor do aprendizado



A plataforma digital e-Rio, uma das soluções educacionais disponibilizadas pelo Educação do Amanhã, tem como objetivo ampliar as possibilidades de ensino por meio de recursos multimídia interativos. É possível conferir os conteúdos adotados no Educação do Amanhã, orientações didáticas e planos de aulas, além de sugestões de atividades complementares. Para os estudantes, é possível esclarecer dúvidas, trocar experiências, reforçar temas e aprofundar seus conhecimentos. A plataforma digital e-Rio, uma das soluções educacionais disponibilizadas pelo Educação do Amanhã, tem como objetivo ampliar as possibilidades de ensino por meio de recursos multimídia interativos. É possível conferir os conteúdos adotados no Educação do Amanhã, orientações didáticas e planos de aulas, além de sugestões de atividades complementares. Para os estudantes, é possível esclarecer dúvidas, trocar experiências, reforçar temas e aprofundar seus conhecimentos.

A e-Rio também oferece o recurso educacional ProfessorIA, uma inovação para a rede de ensino, que utiliza inteligência artificial treinada com os conteúdos das obras adotadas no projeto da Seeduc-RJ. Estudantes e professores podem acessar o sistema de forma simples, sanando dúvidas com os professores virtuais ou pedindo sugestões de planos de aula, por exemplo.

Mas a ProfessorIA vai além dos professores virtuais. Estudantes e educadores também têm a oportunidade de participar de sessões online com professores especialistas que atuam como tutores, podendo esclarecer dúvidas ao vivo. Em 2024, por exemplo, as sessões focadas na redação do Enem e em Biologia tiveram grande aceitação.

“A interação com a inteligência artificial é um recurso adicional para o aprendizado, alinhada às demandas do mundo contemporâneo. Os docentes continuam sendo protagonistas no processo de ensino, utilizando essa tecnologia como aliada no dia a dia, o que facilita a personalização dos conteúdos aplicados em sala de aula”, explica Marco Saliba, diretor-executivo do Grupo Eureka, responsável pelas soluções educacionais do projeto Educação do Amanhã.



Revista pedagógica



A ProfessorIA expandiu suas fronteiras e foi transformada em uma revista pedagógica para docentes, com o objetivo de valorizar, inspirar e conectar professores. Sua primeira edição está sendo distribuída nos Encontros Pedagógicos e trouxe como destaque uma reportagem sobre a recomposição das aprendizagens, abordando o Pacto Nacional pela Recomposição de Aprendizagens. Também publicou uma matéria detalhada sobre as Trilhas Formativas do Ensino Médio, que conectam competências e habilidades a questões relevantes do mundo atual nas diversas áreas do conhecimento.