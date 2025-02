Ministra Vera Lúcia Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, foi uma das personalidades homenageadas - Divulgação / TRE-RJ

Publicado 23/02/2025 09:27

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro abriu as comemorações dos 50 anos de sua fundação com a entrega da medalha do Mérito Eleitoral. Segundo o presidente do TRE-RJ, desembargador Henrique Figueira, a comenda é um reconhecimento do compromisso com a democracia e a justiça.