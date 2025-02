Investigação foi realizada por agentes da 151ª DP (Nova Friburgo) - Reprodução

Publicado 23/02/2025 18:13

Rio - Uma mulher e seu filho foram presos em flagrante, neste sábado (22), por manterem estufas em casa para produção de maconha, em Lumiar, distrito de Nova Friburgo, na Região Serrana. O objetivo, segundo a investigação, era vender a droga.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe e o homem eram responsáveis pela plantação de maconha em estufas climatizadas e pelo preparo da droga para venda. Os agentes da 151ª DP (Nova Friburgo) identificaram que a erva era negociada a preços acima do mercado, devido à alta qualidade do cultivo.

Durante a ação, equipes da delegacia, com apoio de policiais militares, encontraram a mulher preparando a droga. No local, foram localizadas diversas estufas, iluminação especial e material utilizado para embalar os entorpecentes. A corporação informou que a mulher admitiu que realizava o crime há quase um ano.

Já o filho chegou na residência pouco depois, carregando uma mochila com drogas. A Civil informou que ele assumiu ser o responsável pelo local, junto com sua mãe, afirmando que toda estrutura e investimento eram para uso familiar.



Segundo as investigações, a maconha era vendida para pessoas de classe média e alta, além de turistas. Ambos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.