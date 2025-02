Criminosos rivais entraram em confronto em Campinho neste domingo (23) - Reprodução

Publicado 23/02/2025 22:31

Rio - Traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) entraram em confronto, no fim da tarde deste domingo (23), nas comunidades do Fubá e Campinho, na Zona Norte. As facções vivem em guerra pelo controle da região há meses.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram intensos tiroteios na área controlada pelo TCP. De acordo com os relatos, integrantes do CV chegaram por uma região de mata e trocaram tiros com os rivais. Uma gravação, supostamente feita por um criminoso do Comando Vermelho, mostra a facção na localidade conhecido como Pedra Rachada.

CV entrando por todos os lados no campinho e fubá . pic.twitter.com/bZjrVCGHyk — Rio em guerra (@Rioemguerraofc) February 23, 2025

Segundo a Polícia Militar, equipes do 9° BPM (Rocha Miranda) intensificaram o policiamento na região após a informação da presença de criminosos na região.

Nos últimos anos, moradores dos morros do Fubá e Campinho vivem cenários de guerra por causa da disputa entre criminosos rivais. As comunidades têm sido palco de invasões do Comando Vermelho, que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. Com o avanço da facção, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram até a paramilitares para defender seus territórios.