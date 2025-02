Pistola, granadas, munições e roupas camufladas foram apreendidas em Realengo - Divulgação

Publicado 23/02/2025 17:19

Rio - Um homem e duas mulheres foram baleados em um confronto com policiais militares, na manhã deste domingo (23), em Realengo, na Zona Oeste. Uma pistola e duas granadas foram apreendidas na ação.

O caso aconteceu na Estrada da Água Branca. Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) faziam um policiamento na região quando criminosos, em diferentes veículos, atiraram contra a equipe. Houve uma breve perseguição aos carros e um confronto.

O motorista de um dos automóveis, que era fugitivo do sistema prisional, foi atingido, perdeu a direção e colidiu com um muro na Rua Barão do Triunfo. Além dele, duas mulheres, que também estavam no carro, foram baleadas.

Os suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas, foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, no mesmo bairro. Ainda não há informações sobre seus estados de saúde.

Os policiais apreenderam com eles uma pistola, duas granadas, diversos carregadores e munições de pistola e fuzil, além de roupas camufladas. O veículo que o trio usava ainda era roubado.