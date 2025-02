Contêineres de lixo instalados em acesso ao Jacarezinho - Divulgação

Contêineres de lixo instalados em acesso ao JacarezinhoDivulgação

Publicado 23/02/2025 12:14

Rio - A Subprefeitura dos Grandes Complexos e a Comlurb iniciaram um conjunto de ações de ordenamento para evitar descarte irregular de lixo em comunidades do Rio. O trabalho teve início no Parque Proletário, no Complexo da Penha, na Zona Norte, onde estão em andamento as obras para a implantação de um ecoponto na Estrada José Rucas.

No local, serão instaladas duas caixas compactadoras de 15 m³, destinadas ao lixo domiciliar, além de duas caixas metálicas multiuso de 5 m³, que irão receber entulhos e outros itens. Os novos equipamentos vão evitar que o lixo seja espalhado em vias públicas, além de agilizar a coleta, ajudando a manter as ruas limpas.

"Identificamos o agravamento do descarte irregular de resíduos em comunidades de baixa renda e essa é uma de nossas prioridades a serem enfrentadas para que o lixo seja levado para os pontos permitidos. Nosso objetivo é reduzir os impactos negativos à saúde pública, evitar a proliferação de ratos e insetos, além de prevenir alagamentos em consequência do entupimento de bueiros, a contaminação das águas e o assoreamento dos rios", ressalta a subprefeita dos Grandes Complexos, Marlí Peçanha.

Já no Complexo do Jacarezinho, também na Zona Norte, após uma vistoria técnica com líderes comunitários e a Comlurb, foram instalados quatro novos contêineres de lixo na Rua Viúva Cláudio, próxima à localidade conhecida como Buraco do Lacerda.

A área, que passou por limpeza com jatos de água, recebia uma grande quantidade de lixo despejado diariamente às margens da via. Outros pontos do Jacarezinho, de acordo com a prefeitura, estão em estudo para receber equipamentos destinados ao armazenamento de lixo de forma adequada.