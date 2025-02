Transferência de Breno do Guandu para Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná - Léo Bittencourt/Governo do Rio

Transferência de Breno do Guandu para Penitenciária Federal de Catanduvas, no ParanáLéo Bittencourt/Governo do Rio

Publicado 25/02/2025 12:08 | Atualizado 25/02/2025 12:23

Rio - O Governo do Rio iniciou a transferência, nesta terça-feira (25), de Breno da Silva Sousa, conhecido como Breno do Guandu, para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná.



A transição ocorre dois dias após a transferência do traficante ‘Nando Bacalhau’. A operação de hoje mobilizou 17 policiais penais e cinco viaturas. O criminoso já está sob custódia da Polícia Penal Federal.