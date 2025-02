A pequena Pérola Hadassa, de 3 anos, sofreu traumatismo craniano devido à queda. - Rede Social

Ao DIA, a avó da menina, Cláudia Arruda, que acompanhava a neta no hospital na manhã desta quinta-feira (27), informou que ainda não há previsão de alta.



"Ela já tá falando e lembra que caiu, mas ainda não está andando porque tem que esperar. O susto maior mesmo nós já passamos, ela tá bem melhor, mas assistência mesmo ninguém está dando. Até agora ninguém procurou a gente para nada. Hoje, a mãe dela foi em casa e eu vim aqui, para ela poder descansar um pouco. Mas tudo isso foi uma negligência, é sureal!", contou.

De acordo com a direção do hospital, o estado de saúde de Pérola é considerado estável. A menina sofreu o acidente no dia 17 de fevereiro na Unidade Municipal de Educação Infantil Pastora Margarete Ribeiro Araújo, no bairro Jardim Alcântara. Na ocasião, a mãe não foi acionada após a queda e soube do ocorrido apenas ao buscar a filha no fim do dia.



"Ela foi para escola, alegre, estava bem! Quando eu fui buscá-la à tarde, ela já tinha tomado o tombo e vomitado. A professora não me ligou, não fez nada. Só na hora da saída, a professora veio falar que o amigo empurrou a Pérola, que caiu. Esse caso aconteceu às 15h. Só fui buscar minha filha às 17h. Ela ficou duas horas com minha filha sem me dar um aviso", relatou a mãe, Marlene Ribeiro.



No mesmo dia, ao chegar em casa, Pérola voltou a vomitar, e os pais decidiram levá-la à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê. Após exames, os médicos constataram a gravidade do quadro e transferiram a criança com urgência para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde passou por uma cirurgia no crânio. Ela foi extubada há uma semana.

Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo informou que a Secretaria de Assistência Social irá entrar em contato com a família e "esclarece que, desde o dia do ocorrido, a secretária de Saúde acompanha de perto o caso da paciente, conversa com a equipe médica, já se colocou à disposição da família e conferiu resultados de exames, bem como disponibilizou uma equipe para prestar assistência".

O órgão municipal reforçou ainda que segue à disposição da família para auxiliar no que for preciso, e torce pela breve recuperação da aluna.



Segundo a Polícia Civil, a investigação está em andamento na 74ª DP (Alcântara). Foram solicitados documentos da unidade hospitalar, que serão analisados. Agentes realizam diligências para apurar as circunstâncias do caso.

Professora e diretora afastadas



No último dia 19, a professora e diretora da unidade foram afastadas . Na ocasião, a prefeitura informou que abriu uma sindicância para apurar as circunstâncias e as responsabilidades do ocorrido, a fim de tomar as medidas cabíveis.

"A secretaria lamenta profundamente o incidente e já se colocou à disposição da família. Vale ressaltar que o município promove de forma recorrente cursos de primeiros socorros para os profissionais da Educação, a fim de que eles possam saber como agir de forma correta em situações adversas", disse em comunicado.

A professora ainda está sendo investigada por omissão de socorro. De acordo com o delegado Marcello Braga, titular na 74ª DP (Alcântara), Pérola caiu dentro da sala de aula, local em que não tinha câmeras de segurança. Imagens gravadas no corredor da unidade mostraram a professora saindo da sala com a menina chorando e, em seguida, colocando gelo na cabeça. Ela não acionou os pais da criança após o incidente e nem buscou auxílio médico.

Segundo o delegado, a profissional responsável pela turma afirmou que não encontrou ferimentos aparentes na criança e que ela se acalmou após o uso do gelo. No entanto, perto do fim da aula, por volta das 16h30, Pérola começou a passar mal e vomitou duas vezes. Às 17h, quando a mãe da criança chegou para buscá-la, a professora relatou o ocorrido.