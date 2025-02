A professora da escola disse que Pérola foi empurrada por um primo dentro da sala de aula - Arquivo pessoal

Publicado 20/02/2025 16:32 | Atualizado 20/02/2025 17:36

De acordo com o delegado Marcello Braga, titular na 74ª DP (Alcântara), Pérola caiu dentro da sala de aula, local em que não tinha câmeras de segurança. Imagens gravadas no corredor da unidade mostraram a professora saindo da sala com a menina chorando e, em seguida, colocando gelo na cabeça. Ela não acionou os pais da criança após o incidente e nem buscou auxílio médico.

"A professora está sendo investigada pelo crime de omissão de socorro porque ela foi a única que presenciou a queda e tomou as medidas que ela entendeu cabíveis, mas não fez nenhum chamamento ao Corpo de Bombeiro, ao Samu, não providenciou a ida da menina a nenhum hospital. E nem mesmo comunicou a família na hora que aconteceu, apesar de ela ter prestado aqueles primeiros socorros, de ter colocado gelo e acalmado a menina", conta o delegado ao DIA.

As câmeras de segurança do corredor também registraram a reação da professora auxiliar ao ver Pérola chorando após o tombo. Ela havia saído da sala para levar duas crianças ao banheiro e não estava presente no momento exato da queda.

"A criança realmente caiu dentro de sala de aula. É uma turma de oito crianças de 3 a 5 anos, e uma dessas crianças é o primo dela, de 4 anos. Foi ele que empurrou a prima, a Pérola, ela caiu, bateu com a cabeça, a professora foi a única que presenciou. Tem uma câmera que fica no corredor que aparece a auxiliar voltando do banheiro com as duas crianças e chegando até a porta da sala de aula. E lá ela para, ficou ouvindo alguma coisa, meio estarrecida, ela deve ter presenciado a criança chorando. E ela volta para cozinha para pegar gelo e botar na cabeça da menina", detalha Braga.

Segundo o delegado, a profissional responsável pela turma afirmou que não encontrou ferimentos aparentes na criança e que ela se acalmou após o uso do gelo. No entanto, perto do fim da aula, por volta das 16h30, Pérola começou a passar mal e vomitou duas vezes. Às 17h, quando a mãe da criança chegou para buscá-la, a professora relatou o ocorrido. As investigações seguem em andamento.

Relembre o caso

O acidente aconteceu na última segunda-feira (17) na Unidade Municipal de Educação Infantil Pastora Margarete Ribeiro Araújo, em Jardim Alcântara. A mãe da criança, Marlene Ribeiro, 27 anos, diz que não sabe de que altura a menina caiu.



"Ela foi para escola, alegre, estava bem! Quando eu fui buscá-la à tarde, ela já tinha tomado o tombo e vomitado. A professora não me ligou, não fez nada. Só na hora da saída, a professora veio falar que o amigo empurrou a Pérola, que caiu. Esse caso aconteceu às 15h. Só fui buscar minha filha às 17h. Ela ficou duas horas com minha filha sem me dar um aviso", disse.

Ao chegar em casa, Pérola voltou a vomitar, e os pais decidiram levá-la à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê. Após exames, os médicos constataram a gravidade do quadro e transferiram a criança com urgência para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde passou por uma cirurgia no crânio. Nesta quinta-feira (20), a unidade informou que o estado de saúde da criança é estável.

Em nota, a prefeitura informou que abriu uma sindicância para apurar as circunstâncias e as responsabilidades do ocorrido, a fim de tomar as medidas cabíveis.

"A secretaria lamenta profundamente o incidente e já se colocou à disposição da família. Vale ressaltar que o município promove de forma recorrente cursos de primeiros socorros para os profissionais da educação, a fim de que eles possam saber como agir de forma correta em situações adversas", finalizou em comunicado.