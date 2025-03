Delegacia do Consumidor ouve representantes de empresas sobre morte de turista no Corcovado - Renan Areias/Agência O DIA

Publicado 21/03/2025 07:39

Os depoimentos tiveram início às 11h. Dentre as empresas ouvidas estão o Trem do Corcovado, Paineiras e Dedica Saúde. A investigação analisa denúncias sobre falhas no atendimento do posto de saúde da área, além de problemas de infraestrutura e acessibilidade.O caso ocorreu no último domingo (16). No dia seguinte, a visitação ao Cristo Redentor chegou a ser suspensa devido uma vistoria da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor. No entanto, o acesso ao monumento foi retomado na manhã de terça (18). Diante da situação, novas medidas foram anunciadas para garantir o atendimento médico aos visitantes, entre elas o funcionamento ininterrupto dos dois postos de saúde do local, das 7h às 19h, sob responsabilidade das concessionárias Trem do Corcovado e Paineiras Corcovado.Além disso, na quarta (19), funcionários do local participaram de um curso sobre técnicas de ressuscitação cardiopulmonar. De acordo com a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, uma ambulância, com equipamentos de atendimento médico e primeiros socorros , está sendo disponibilizada para suporte às atividades no Santuário Cristo Redentor.