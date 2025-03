Prefeiro de Maricá, Washington Quaquá - Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Publicado 21/03/2025 14:16

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT), assume na próxima terça-feira (25) a presidência da Associação Brasileira de Municípios (ABM) em cerimônia na sede da entidade, em Brasília. O evento contará com a presença da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e de prefeitos de diversas regiões do país.

Quaquá pretende transformar a ABM em um espaço estratégico para debater o desenvolvimento nacional sob a ótica dos governos municipais. Para isso, planeja realizar seminários em diferentes estados para ouvir gestores locais e pautar suas demandas no debate político.

"Vamos colocar os municípios brasileiros no centro do debate nacional. Ajudar o governo a formular políticas públicas que fortaleçam o papel dos municípios na federação. Vamos promover um amplo debate sobre os rumos do país a partir da realidade dos municípios, onde, na verdade, as pessoas vivem", afirmou Quaquá ao site 'Agenda do Poder'.

A ministra recém-empossada Gleisi Hoffmann destacou a importância do diálogo entre municípios e governo federal e reforçou o compromisso da União com o fortalecimento das administrações locais.