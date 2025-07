A dupla foi capturada após sair da comunidade Rio das Pedras - Reprodução

A dupla foi capturada após sair da comunidade Rio das PedrasReprodução

Publicado 25/07/2025 08:05

Rio - A Polícia Civil prendeu dois homens, nesta quinta-feira (24), com 18 celulares roubados na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A dupla, identificada como Denilson de Oliveira Clementino e Anthony Carlos Bezerra da Silva, é apontada como integrante de uma das maiores quadrilhas de roubo de aparelhos telefônicos das zonas Norte e Oeste do Rio.

A ação fez parte da Operação Rastreio e foi realizada por agentes da 40ª DP (Honório Gurgel), que capturaram a dupla. Os dois tinham acabado de sair da comunidade Rio das Pedras. Eles vão responder pelo crime de receptação.

Segundo os policiais, o grupo atuava em duplas, com motocicletas e armas. A abordagem às vítimas ocorria, na maioria das vezes, em sinais de trânsito. Apenas nos bairros de Rocha Miranda, Praça Seca e Jacarepaguá, a quadrilha já fez mais de 30 roubos.

As investigações continuam para capturar outros integrantes da quadrilha.

As ações contínuas da Operação Rastreio já resultaram em mais de 4,7 mil celulares recuperados. Destes, cerca de 1.400 foram devolvidos aos legítimos proprietários. Os demais passam por perícia e identificação para serem restituídos aos donos. Até o momento, quase 300 integrantes da cadeia criminosa foram presos.