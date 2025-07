Apreensões feitas pela PM durante ação na comunidade - Reprodução

Publicado 25/07/2025 10:31

Rio - A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem, nesta sexta-feira (25), no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na Zona Norte. Na ação, foram apreendidos dois fuzis, um revólver, uma pistola, duas granadas e grande quantidade de drogas. A comunidade foi palco de intensos tiroteios nos últimos dias.

De acordo com a corporação, policiais do 41º BPM (Irajá) atuam na região. Segundo moradores da comunidade, houve tiroteio na manhã desta sexta, durante o início da operação da PM.

Na manhã de quinta-feira (24), a PM fez uma operação na região após um intenso tiroteio que afetou a circulação de trens e o funcionamento de unidades de saúde. Na ação, um homem foi preso e um fuzil apreendido.

Na tarde de quarta (23), devido ao tiroteio nas proximidades da estação Barros Filho, o ramal Belford Roxo sofreu alterações por volta das 18h. Segundo a SuperVia, o trecho entre as estações Rocha Miranda e Costa Barros foi temporariamente interditado, com circulação de trens somente da Central do Brasil a Madureira e da Pavuna a Belford Roxo, com intervalo médio de uma hora.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) comunicou que três unidades na região do Complexo da Pedreira precisaram suspender completamente o atendimento. Uma clínica da família manteve o atendimento, mas cancelou as atividades externas.

A disputa na comunidade envolve criminosos da Pedreira, onde predomina o Terceiro Comando Puro (TCP), e do Chapadão, também em Costa Barros, dominado pelo Comando Vermelho (CV).