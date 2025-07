Policiais conduziram Izabelle à sede da 57ª DP - Reprodução

Policiais conduziram Izabelle à sede da 57ª DPReprodução

Publicado 26/07/2025 08:26

Rio – Uma mulher, identificada como Izabelle Vitória Costa Domingos Pacheco, de 23 anos, foi presa nesta sexta-feira (25), em Nilópolis, na Baixada Fluminense, por dar uma facada no pescoço do companheiro. O casal vivia em situação de rua nas proximidades do Calçadão.

A reportagem do DIA apurou que policiais da 57ª DP (Nilópolis) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), do Centro do Rio, estavam na região por outras ações quando foram alertados por populares sobre o ataque. Ao realizarem buscas, logo localizaram e prenderam a suspeita.

Os agentes apuraram que Izabelle esfaqueou a vítima após uma série de discussões e agressões mútuas ao longo do dia. O homem chegou a caminhar alguns metros, após ser ferido, mas acabou sofrendo uma queda. Atendido pelos policiais, ele deu entrada no Hospital Municipal Juscelino Kubitschek, no Centro de Nilópolis, e sobreviveu ao ataque. Não há, no entanto, informações atualizadas sobre o estado de saúde.

Conduzida à 57ª DP, Izabelle acabou presa em flagrante por tentativa de homicídio. Ela foi encaminhada ao sistema prisional e passará pela audiência de custódia. A faca usada no crime ficou apreendida.