Moradores filmaram da janela de casa o intenso tiroteio no Morro do Fubá, na Zona Norte do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 26/07/2025 18:49

Rio - Um intenso tiroteio entre facções assustou moradores do Morro do Fubá e Campinho, na Zona Norte do Rio, por volta das 17h deste sábado (26). Em vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ouvir as rajadas de tiros. Veja os vídeos abaixo.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) que estão no patrulhamento da região no Campinho foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma na parte alta do Morro do Fubá. Não há, até o momento, informações de pessoas feridas. O policiamento permanece no local.

Veja vídeos abaixo:

Muito tiro agora no campinho pic.twitter.com/OgtBS6x7Xi — Favela Caiu No Face (@favelacaiuF) July 26, 2025

Bala voando no morro do Campinho.



CV TCP pic.twitter.com/CtsBYqAZYk — informe agora RJ (@informeagorarj) July 26, 2025