Cais do Valongo recebe 14ª lavagem em celebração a memória ancestral Erica Martin

Publicado 26/07/2025 13:13

Rio - A tradicional cerimônia de lavagem do Cais do Valongo, localizado na região da Pequena África, na Região Central do Rio, foi realizado na manhã deste sábado (26). Reaberto ao público em novembro de 2023, o principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas, hoje, simboliza a resistência e a celebração às tradições africanas. A cerimônia celebrou a memória ancestral e a importância da história negra para a cultura carioca.

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2013 e reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco quatro anos depois, em 2017, o Cais teve sua 14ª lavagem realizada pela Mãe Edelzuita, Iyalorixá Edelzuita de Oxaguian. Às 9h, o evento se iniciou com um cortejo conduzido pelo Bloco Filhos de Gandhi e acompanhado pelos grupos Afoxé Filhos de Angola, Bloco Ziriguidum, Mariamas e Filhas de Gandhi.



Ao longo do dia, a celebração promoveu uma série de atividades abertas ao público como mesa de debate sobre políticas públicas e antirracismo, visitas guiadas ao sítio arqueológico, apresentações de samba de roda, jongo com o grupo Identidade Preta, roda de capoeira com o mestre PQD e o Sarau da Pequena África, com poesia e música. O evento encerrou com alas de samba e uma grande roda.

O secretário-executivo do Ministério da Cultura, Marcio Tavares, destacou a importância do espaço para a cultura e para a história do Brasil. "Esse é um patrimônio central para a reparação histórica do povo negro, que sofreu tanto no nosso país, que doou tanto e ainda doa pelo nosso país. E que tem papel central na nossa cultura".

E completou: "É preciso que todos os 203 milhões de brasileiros saibam a importância desse lugar para a nossa história, para o nosso presente e para o nosso futuro. Por que se o Brasil quer ser uma democracia, que tem espaço para todos, que supera as desigualdades, a cultura negra precisa ser valorizada e a história e a memória do povo negro precisam ser preservadas. Isso é tarefa do Estado, do Ministério, num trabalho conjunto e federativo".

O Cais do Valongo é um sítio arqueológico construído pela Intendência Geral de Polícia da Corte do Rio de Janeiro. Usado para o desembarque de africanos escravizados, estima-se, que tenha recebido mais de um milhão de negros escravizados ao longo de 300 anos.



Fernanda Thomas, diretora do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afrobrasileiro da Fundação Cultural Palmares (FCP), destacou o papel de resistência do espaço. "Aqui, junto com a Pequena África também, é um lugar de multiplicidade de culturas negras", afirmou ao destacar que o edifício Docas André Rebouças recebeu o nome do engenheiro responsável por sua construção. Um homem negro que se assegurou que a obra não tivesse mão de obra escravizada.



Estiveram presentes ainda a secretária de Articulação Federativa e Comitês de Cultura (SAFCC), Roberta Martins; Pai Ivanir dos Santos; e os secretários municipais Adilson Pires (Direitos Humanos e Igualdade Racial); Lucas Padilha (Cultura); e Édson Menezes (Coordenação Governamental).

A realização da festividade contou com patrocínio da Prefeitura do Rio e apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Para o secretário da pasta, Lucas Padilha, eventos como esses são importantes para reafirmar a importância do local.



"O Cais do Valongo é um solo sagrado, onde repousa a memória de milhões de vidas que construíram as bases da nossa cultura. A Lavagem é um ato de dignidade e de afirmação da história negra no coração da cidade. É papel do poder público garantir que essa memória seja celebrada com o devido respeito, visibilidade e apoio.", disse.

Pequena África



A região da Pequena África, onde o Cais do Valongo está situado, é referência da herança africana no Rio de Janeiro. O sambista Heitor dos Prazeres (1898-1966) deu esse nome è área que abrande os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo, na zona portuária. Ocupada por uma população majoritariamente negra, sua história está intimamente ligada ao tráfico transatlântico de escravizados, à diáspora africana e ao nascimento do samba.