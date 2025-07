Batalhões da Polícia Militar abrem as portas das unidades para integração com a população - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 26/07/2025 17:08

Rio - A Polícia Militar do Rio promoveu, neste sábado (26), mais uma edição do evento PMERJ de Portas Abertas, realizado de forma simultânea em todos os batalhões do estado. A iniciativa ofereceu serviços, atividades lúdicas, atrações para todas as idades e informações sobre segurança pública.

Criado há três anos, o evento acontece anualmente com o objetivo de estreitar os laços entre a sociedade e os policiais militares, apresentar resultados, ouvir sugestões e compartilhar o espaço das unidades com a população.



A programação incluiu diversas atividades recreativas para o público infantil e para a terceira idade. Projetos desenvolvidos em parceria com a sociedade civil, como as aulas de lutas, também marcaram presença com apresentações. Além disso, foram oferecidos serviços básicos como vacinação, aplicação de flúor e emissão de documentos.

De acordo com o Secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, o evento representa um incentivo ao diálogo: "A sociedade é muito bem-vinda a colaborar ativamente na construção da política de segurança pública, opinar, sugerir melhorias e conhecer de perto os esforços que vêm sendo feitos para ampliar a sensação de segurança em todo o estado".

Representantes de programas especiais, como a Patrulha Maria da Penha, Patrulha do Idoso, Patrulha Escolar e o Proerd, participaram ativamente do evento, distribuindo brindes e realizando apresentações educativas.



Os visitantes também puderam interagir com os cavalos da Polícia Montada e com os cães do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Esses animais também atuam em ações de cunho social, como a equoterapia e a cinoterapia, oferecidas gratuitamente pela Corporação.



"Ouvir a população é fundamental para a adoção de novas estratégias de gestão e para o aperfeiçoamento do serviço de segurança pública. A participação ativa da sociedade em eventos como este aproxima o cidadão da Polícia Militar, estimula a colaboração e promove uma troca direta, sem intermediários", explica a PM.



O PMERJ de Portas Abertas é uma iniciativa da Coordenadoria de Comunicação Social, setor responsável pelas ações de comunicação e relacionamento institucional da Corporação.