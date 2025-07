Granada de uso exclusivo das Forças Armadas foi apreendida com mulher em Paracambi - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 26/07/2025 19:20 | Atualizado 26/07/2025 19:23

Rio - Uma mulher foi presa nesta sexta-feira (26) em Paracambi, na Baixada Fluminense, por tentar vender uma granada de uso restrito das Forças Armadas por R$ 900 pela internet. A prisão foi realizada em ação conjunta entre a 51ª DP (Paracambi) e o Exército Brasileiro.

Tanto o artefato, uma granada de morteiro, quanto a mulher, identificada como Taiane dos Santos Leite, foram localizados no bairro Lages. De acordo com as investigações, o explosivo é de uso exclusivo das Forças Armadas e estava sendo indevidamente comercializada por meio de plataformas de vendas na internet.

A granada foi localizada na casa da criminosa, armazenado sem nenhum cuidado. O Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) foi acionado e realizou a remoção do artefato.



Taiane foi autuada em flagrante pelo crime de porte ilegal de artefato explosivo.