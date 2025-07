Com o tempo estável, cariocas e turistas aproveitaram a praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio - Érica Martin / Agência O Dia

Com o tempo estável, cariocas e turistas aproveitaram a praia de Copacabana, na Zona Sul do RioÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 26/07/2025 15:18

Rio - Depois do temporal com ventania que atingiu várias regiões do Grande Rio na sexta-feira (25), o fim de semana será de tempo firme e temperaturas agradáveis. Segundo o sistema Alerta Rio, um sistema de alta pressão no oceano deve influenciar o clima nos próximos dias.

A previsão para o sábado (26) é de céu com poucas nuvens e máxima de 29°C. Os ventos devem soprar de forma fraca a moderada. Com o tempo estável, muitos cariocas aproveitaram para praticar esportes na areia, caminhar com animais de estimação e deram até um mergulho nas praias da Zona Sul.

No domingo (27), a nebulosidade diminui ainda mais, mantendo a ausência de chuva. Os ventos permanecem predominantemente moderados, com temperaturas estáveis.



Já na segunda-feira (28), a aproximação de uma frente fria no litoral da Região Sudeste provoca aumento gradual da nebulosidade ao longo do dia, com possibilidade de chuviscos ou chuva fraca e isolada à noite. Os ventos devem ganhar intensidade, com rajadas mais fortes.



Na terça-feira (29), a passagem da frente fria pelo litoral e o transporte de umidade provocarão céu nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. Os ventos permanecem moderados, com rajadas ocasionais de maior intensidade.



Na quarta-feira (30), o transporte de umidade do oceano ainda mantém o céu com muitas nuvens e possibilidade de chuviscos ou chuva fraca, isolada, até o fim da tarde. Os ventos variam entre fracos e moderados.



Recomendações em caso de vento forte



Em casa:

– Feche portas e janelas

– Feche também persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem caso alguma janela quebre

– Feche o registro de gás

– Evite deixar objetos em locais altos, pois podem cair

– Se faltar luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:

– Não se abrigue debaixo de árvores ou coberturas metálicas

– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar

– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção

– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

– Cuidado! Caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida.