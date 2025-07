Teto de caminhão virou abrigo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/07/2025 13:02

Rio - Três motoristas se abrigaram no teto de um caminhão na rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, durante a forte chuva que caiu no Grande Rio na noite desta sexta-feira (25). O temporal, que causou transtornos no estado, não será um problema no fim de semana, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



Créditos: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/eKKBizsG85 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 26, 2025

A Ecovias, concessionária responsável pela rodovia, comunicou que houve dois pontos de alagamento no local o episódio de pessoas subindo no caminhão. O primeiro ocorreu no km 173, na pista expressa, que ficou interditada das 19h30 às 22h48, com liberação parcial de uma faixa por volta das 22h. E o segundo, no km 170, na pista marginal, com interdição total das 20h30 até às 04h50 da manhã deste sábado (26).De acordo com a Defesa Civil estadual, Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti, Mesquita e Maricá tiveram os maiores acumulados de chuvas nas últimas 24 horas. Os municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti e Magé chegaram a acionar sirenes.Também na noite desta sexta-feira (25), uma árvore caiu na Estrada dos Caramujos, em Queimados. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h52 e informou que não houve feridos.O boletim do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), informou que o risco de deslizamento em Belford Roxo, Duque de Caxias e São João de Meriti é muito alto. Em Mesquita e Nilópolis o risco é considerado alto.A cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, chegou a disponibilizar um abrigo temporário para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade. Mais de 200 pessoas, entre adultos e crianças, já estão sendo atendidas no local.Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, as fortes chuvas que atingiram a região deixaram cinco famílias desalojadas.De acordo com o Inmet, neste sábado (26) os ventos estarão fracos, com uma mínima de 18º C e uma máxima de 29º. Durante a noite, o céu pode ficar parcialmente nublado.No domingo (27), os ventos continuam fracos e a temperatura pode subir um pouco mais, chegando aos 33º. O céu poderá apresentar muitas nuvens. Em ambos os dias, não há previsão de chuva.