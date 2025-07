Palácio Gustavo Capanema - Tomaz Silva / Agência Brasil

Palácio Gustavo CapanemaTomaz Silva / Agência Brasil

Publicado 26/07/2025 13:26





As visitas ocorrem em português e, em horários específicos, também em inglês (quintas às 11h30 e sextas às 15h30). Os horários disponíveis são: 9h, 11h30, 14h e 15h30. O agendamento deve ser feito com pelo menos 24 horas de antecedência, O Palácio Gustavo Capanema, no Centro do Rio, voltará a receber o público em visitas educativas gratuitas a partir do dia 7 de agosto. As inscrições, individuais e em grupo, serão abertas na véspera (6). Elas ocorrem sempre às quintas e sextas-feiras, em horários determinados, e são conduzidas por estudantes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, designados pelo Ministério da Cultura.As visitas ocorrem em português e, em horários específicos, também em inglês (quintas às 11h30 e sextas às 15h30). Os horários disponíveis são: 9h, 11h30, 14h e 15h30. O agendamento deve ser feito com pelo menos 24 horas de antecedência, no site do MinC

fotogaleria

Grupos escolares ou específicos (nível básico e superior), com máximo de 18 pessoas, devem solicitar a visitação por meio de formulário diferenciado, que será divulgado em breve.



"A arquitetura é uma dimensão importante da política cultural e, muitas vezes, não damos a devida atenção. Desde 2023, buscamos mudar isso. Essa é uma ação educativa, formativa, um trabalho de reforço do nosso compromisso em fazer do Capanema um espaço cada vez mais popular, mais próximo das pessoas", destaca o secretário-executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares.



História



Construído entre 1937 e 1945 para sediar o então Ministério da Educação e Saúde Pública, o edifício foi projetado por Lucio Costa, com a colaboração de nomes como Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira, Ernani Vasconcelos e consultoria do arquiteto franco-suíço Le Corbusier. Com 16 pavimentos, o prédio é considerado um marco da arquitetura mundial e do patrimônio cultural brasileiro. Em 1948, foi inscrito no Livro do Tombo das Belas Artes.



Além de sua importância arquitetônica, o Palácio abriga obras de arte de grandes nomes como Cândido Portinari, Burle Marx e Bruno Giorgi. O edifício também tem forte relevância simbólica na história recente da cultura brasileira: foi palco de manifestações como o “Ocupa MinC”, em 2016, contra a extinção do Ministério da Cultura, e de protestos, em 2021, que impediram sua venda durante o “feirão de imóveis” promovido pelo governo de Jair Bolsonaro.

Grupos escolares ou específicos (nível básico e superior), com máximo de 18 pessoas, devem solicitar a visitação por meio de formulário diferenciado, que será divulgado em breve."A arquitetura é uma dimensão importante da política cultural e, muitas vezes, não damos a devida atenção. Desde 2023, buscamos mudar isso. Essa é uma ação educativa, formativa, um trabalho de reforço do nosso compromisso em fazer do Capanema um espaço cada vez mais popular, mais próximo das pessoas", destaca o secretário-executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares.Construído entre 1937 e 1945 para sediar o então Ministério da Educação e Saúde Pública, o edifício foi projetado por Lucio Costa, com a colaboração de nomes como Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira, Ernani Vasconcelos e consultoria do arquiteto franco-suíço Le Corbusier. Com 16 pavimentos, o prédio é considerado um marco da arquitetura mundial e do patrimônio cultural brasileiro. Em 1948, foi inscrito no Livro do Tombo das Belas Artes.Além de sua importância arquitetônica, o Palácio abriga obras de arte de grandes nomes como Cândido Portinari, Burle Marx e Bruno Giorgi. O edifício também tem forte relevância simbólica na história recente da cultura brasileira: foi palco de manifestações como o “Ocupa MinC”, em 2016, contra a extinção do Ministério da Cultura, e de protestos, em 2021, que impediram sua venda durante o “feirão de imóveis” promovido pelo governo de Jair Bolsonaro.

Depois de ficar dez anos fechado, o edifício foi totalmente reformado pelo governo federal, que administra o espaço. A reinauguração aconteceu no último mês de maio, com a presença do presidente Lula.