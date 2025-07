A transferência de Marreta e Sam do Caicó aconteceu na manhã deste sábado (26) - Gov/RJ

A transferência de Marreta e Sam do Caicó aconteceu na manhã deste sábado (26)Gov/RJ

Publicado 26/07/2025 11:59

Rio - Luiz Cláudio Machado, o Marreta, e Aleksandro Rocha da Silva, conhecido como Sam do Caicó, foram transferidos, na manhã deste sábado (26), do presídio de segurança máxima Bangu 1 para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Os traficantes são apontados como lideranças da facção criminosa Comando Vermelho no estado.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a transferência ocorreu pelo Aeroporto Santos Dumont, sob rigoroso esquema de segurança. Já em solo paranaense, equipes especializadas da Polícia Penal Federal assumiram a custódia recebendo os criminosos e os escoltando até o presídio.

Ainda de acordo com a Seap, Marreta foi condenado a um total de 133 anos e 4 meses, pelos crimes de roubo agravado, associação criminosa e sequestro, dentre outros. Já Sam do Caicó recebeu pena de 147 anos e 3 meses, por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, associação para o tráfico e roubo qualificado.

O Governo do Estado ressaltou que as transferências têm o objetivo de manter a ordem e a segurança em unidades prisionais, além de combater organizações criminosas.

Históricos

Conhecido pelo perfil violento, Marreta fugiu do Instituto Penal Vicente Piragibe, em dezembro de 2012, através de um túnel ligado à tubulação de esgoto do presídio. Antes, chefiava pontos de venda de drogas no Complexo do Alemão até a chegada de uma ocupação pelo Exército. Em liberdade, passou a circular por favelas dominadas pelo CV, como o Complexo do Lins.

Em dezembro de 2014, o criminoso voltou a ser capturado, desta vez no Paraguai. Segundo autoridades, ele comandava o tráfico de drogas no Rio, ataques a UPPs e assassinatos de policiais diretamente do país vizinho, onde estava foragido e levava uma vida de luxo, com piscina, ofurô, uma picape avaliada em R$ 120 mil e uma empregada doméstica à disposição.

No mesmo mês, a Secretaria de Estado de Segurança, com medo de uma tentativa de resgate por parte do CV, levou o criminoso da Cidade da Polícia, no Jacarezinho, para Bangu 1. Desde então, ele foi transferido entre prisões federais e estaduais em diferentes oportunidades.

Já Sam do Caicó foi preso, ao lado de cinco comparsas, em maio de 2012, na favela do Jacarezinho. Na ocasião, eles pretendiam expandir as atividades criminosas da quadrilha para Jacarepaguá.