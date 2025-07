Material apreendido dentro do carro de Felipe Faccini Lima - Divulgação/PM

Publicado 26/07/2025 12:58

Rio – Felipe Faccini Lima, de 31 anos, foi preso na madrugada deste sábado (26), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, com uma pistola com numeração raspada e R$ 9 mil em espécie. Policiais militares do 31º BPM (Recreio) localizaram a arma e a quantia depois de serem acionados porque o suspeito havia atropelado uma PM de serviço.

Segundo a corporação, testemunhas afirmaram que o homem tentava estacionar o carro em um bar quando perdeu a direção e atingiu a agente. Ela foi levada ao Hospital Lourenço Jorge, na vizinha Barra da Tijuca, apenas com escoriações e já recebeu alta.

Além da pistola e dos R$ 9 mil, os PMs ainda apreenderam 10 cartões de banco e três telefones celulares dentro do carro de Felipe. Ele foi conduzido à 42ª DP (Recreio), onde permaneceu detido por lesão corporal culposa e porte ilegal de arma fogo de uso restrito. O caso já está na Justiça.