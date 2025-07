Lindaci Viegas Batista de Carvalho morreu depois de comer bombons envenenados - Reprodução

Publicado 26/07/2025 11:19

Rio – A Justiça do Rio determinou, na quarta-feira (23), que Susane Martins da Silva, acusada de mandar bombons envenenados que mataram a cuidadora de idosos Lindaci Viegas Batista de Carvalho, em maio de 2023, no bairro de Vila Isabel , Zona Norte do Rio, vá a júri popular. A decisão é do juiz Guilherme Duarte, da 1ª Vara Criminal da Capital. Ainda não há data definida para a realização do julgamento.

Na decisão, o magistrado ainda determina que a acusada, presa quatro dias após o assassinato , permaneça detida para “garantir a ordem pública”, pois considera o crime “extremamente grave”, e “resguardar a integridade física das testemunhas”. Ele ressalta que nega à acusada o direito de recorrer em liberdade.

Ainda de acordo com Duarte, Susane - que virou ré cerca de um mês após o crime - será julgada por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, já que tinha ciúmes do ex-companheiro e acreditava que ele a teria traído com Lindaci; por uso de veneno, uma substância semelhante ao “chumbinho, porém, mais nociva; e por não dar possibilidade de defesa à vítima.

O caso

De acordo com as investigações, um motoboy contratado pelo filho da acusada ligou para Lindaci, então com 54 anos, avisando sobre uma encomenda anônima, com bombons e um buquê de flores, destinada à cuidadora de idosos no dia do aniversário dela, em 20 de maio.

Lindaci desconfiou e pediu para deixar o presente na loja do atual namorado, em Vila Isabel, porque era um lugar seguro e havia câmeras. Em seguida, ela pegou os bombons e as flores e foi para um salão de beleza. No local, segundo a família, a mulher chegou a comentar que estava com medo de comer o chocolate.

Uma das funcionárias decidiu experimentar o doce, mas achou o gosto ruim e cuspiu - ela não passou mal. Lindaci, então, ligou para o filho com o intuito de descobrir se ele havia enviado o presente. O jovem negou, mas o ex-marido que estava junto, informou que ele era o remente. Tranquilizada, Lindaci comeu os bombons, mas quando saiu do salão, começou a passar mal.

Policiais militares que passavam pelo local levaram Lindaci ao Hospital Federal do Andaraí, mas a mulher já chegou morta na unidade. Ela salivava muito e revirava os olhos.

Familiares informaram ainda que após a mulher passar mal, o ex-marido foi questionado se realmente havia enviado os chocolates. Ele então negou e afirmou que havia feito apenas "uma brincadeira".

O motoboy contou à polícia que recebeu pagamento pelo serviço de entrega e acabou inocentado.