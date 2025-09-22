Execução ocorreu no estacionamento de um mercado atacadistaReprodução/X
PM é morto a tiros em estacionamento de mercado na Avenida Ayrton Senna
Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas já encontrou a vítima sem vida
Homens são presos em Bangu transportando carcaça de carro roubado em picape
Neste mês, outros dois veículos foram flagrados com carga irregular
Mulher é baleada durante tiroteio em comunidade de Curicica
Moradores relataram diversos tiros na região
Justiça mantém prisão de quatro acusados por morte de torcedor vascaíno em Oswaldo Cruz
Outros suspeitos vão passar por audiência de custódia nessa terça-feira (23)
Acusado de tentar matar os pais a facadas é preso em Itaboraí
Leonardo de Queiroz Irene, de 36 anos, possui antecedentes criminais por matar o irmão também com uma arma branca
Avaria em composição na estação Carioca prejudica circulação do Metrô
Concessionária afirma que problema foi pontual e o serviço foi normalizado, mas usuários reclamam de demora
