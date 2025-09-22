Execução ocorreu no estacionamento de um mercado atacadista - Reprodução/X

Execução ocorreu no estacionamento de um mercado atacadistaReprodução/X

Publicado 22/09/2025 20:59 | Atualizado 22/09/2025 23:11

Rio - O policial militar Sidney dos Santos Debossam foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (22), no estacionamento do Assaí Atacadista, na altura do número 6.000 da Avenida Ayrton Senna, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste. O subtenente era lotado no 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes).

O Corpo de Bombeiros recebeu acionamento para a ocorrência às 18h45. Segundo os militares, a vítima já havia morrido quando o socorro chegou. Relatos de testemunhas nas redes sociais falam em clima de pânico entre clientes e funcionários.

O Assaí Atacadista informou que fechou a loja após o ocorrido e que está "à disposição das autoridades para colaborar com as investigações". A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para realizar perícia e investiga o crime.