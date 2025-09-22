Os homens levavam a carcaça de um carro roubado na caçamba de uma picape - Divulgação/PMERJ

Publicado 22/09/2025 22:55 | Atualizado 22/09/2025 23:02

Rio - Cinco homens foram presos, na tarde desta segunda-feira (22), transportando a carcaça de um veículo roubado na caçamba de uma picape. O flagrante aconteceu em Bangu, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) interceptaram o grupo na Estrada Guandu do Sena, na altura da Avenida Brasil. Eles foram encaminhados à 34ª DP (Bangu).

As prisões acontecem cerca de uma semana depois de um caso semelhante na Ponte Rio-Niterói. No último dia 16, agentes da 2ª Delegacia (Niterói) da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram o motorista de um Ford Versailles Royale que atravessava a via com eletrodomésticos empilhados no teto.

Até ser apreendido, o veículo foi filmado ao menos outras duas vezes passando pela ponte com geladeira, fogão e outros aparelhos que, devido ao peso, faziam o automóvel ficar mais baixo.

No dia seguinte, os policiais notaram uma Kombi cruzar a ponte transportando uma carga de diversas poltronas e estruturas metálicas. Além da carga excessiva, que colocava a segurança viária em risco, o veículo ainda apresentava uma série de irregularidades.

Durante a abordagem, a equipe verificou que a tampa do motor estava amarrada para ocultar a placa traseira e a dianteira estava amassada, para dificultar a fiscalização. O número do motor também não era o mesmo registrado para o veículo, com a numeração apresentando sinais de adulteração.

O motorista foi preso por adulteração de veículo automotor, com pena de três a seis anos de reclusão. Ainda foram emitidas nove autuações por infrações de trânsito. O caso foi encaminhado à 76ª DP (Niterói).