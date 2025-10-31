Cemitérios cariocas terão programação para homenagens do Dia de Finados - Renan Areias / Arquivo O Dia

Publicado 31/10/2025 11:41

Rio - O Dia de Finados, no próximo domingo (2), será marcado por missas com o cardeal-arcebispo Dom Orani João Tempesta e pedidos de paz nos cemitérios do Rio. A programação preparada para familiares e amigos homenagearem entes queridos terá ainda percurso com flores brancas, revoadas de balões, apresentações de orquestras e corais e até vacinação e serviços de saúde para os visitantes.

As homenagens começam às 8h, com uma missa com o cardeal-arcebispo do Rio, Dom Orani João Tempesta, no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária. Logo depois da celebração, o religioso inaugura com uma bênção o Jardim de Memórias Padre Pedro Paulo, pároco da capela que faleceu em maio, aos 64 anos, e realiza deposição de flores na Quadra dos Padres.

"O Jardim de Memórias é formado por 150 pedras brancas onde os visitantes poderão escrever uma frase, palavra ou o nome do ente querido eternizando a sua memória", explica diretor do cemitério, Rodrigo Bernardo. "Criar esses vínculos em um cenário de contemplação é importante para o processo de ressignificação à vida", diz a assistente social e coordenadora do grupo de apoio ao luto do cemitério A Vida Não Para, Márcia Torres, que dividirá a atividade com o psicólogo Paulo Victor Torres.

O Cemitério da Penintência, que ficará aberto para visitação das 7h às 18h, também terá apresentação da Orquestra Juvenil da Ação Social Pela Música, organização sem fins lucrativos que promove a inclusão através do ensino de música clássica, com 35 adolescentes de 12 a 17 anos de diversas comunidades do Rio. Em celebração aos 150 anos do espaço, haverá a tradicional revoada de balões brancos em um pedido pela paz. A expectativa é de que o local receba 10 mil visitantes ao longo do dia.

Florista há quase 50 anos, Paulo de Araujo contou que tem percebido uma queda no comércio de flores durante o Dia de Finados. Para o comerciante de 71 anos, as novas gerações não têm o costume de visitar o cemitério para prestar homenagens.

"Com cremação e o pessoal se afastando, não aparece mais ninguém para comprar. Até vem, mas não como era antigamente. Já estamos preparando para sábado e domingo. Os jovens não vem, os mais antigos que vinham. Sempre vem gente comprar flores para famosos que já morreram há anos. Tim Maia é um. Tem bastante flores, então a gente torce para que dê uma boa venda", desejou.

Cemitério do Caju

As homenagens do Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, prometem emocionar. Entre às 11h e 14h, um coral com 200 vozes vai entoar canções em memória de Preta Gil e Arlindo Cruz, que morreram em julho e agosto deste ano, respectivamente. Os familiares dos falecidos também poderão assistir a uma projeção de fotos dos seus entes queridos, previamente cadastradas no site da concessionária Reviver.

Durante todo o dia, serão distribuídos acessórios com as imagens enviadas pelas famílias e, aqueles que levarem uma fotografia no dia, terão a homenagem produzida na hora. Ainda no local, uma parceria com a Clínica da Família São Sebastião vai aplicar as vacinas da gripe e tríplice viral nos visitantes. Também haverá serviços de aferição de pressão arterial e glicose.

O Cemitério do Caju é local de descanso de diversas personalidades, como Tim Maia, Noel Rosa, Dolores Duran, Elizeth Cardoso e Emilinha Borba; o fundador e o intérprete da Estação Primeira de Mangueira, Cartola e Jamelão, respectivamente, e a matriarca Dona Zica; além de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. Nas sepulturas, há placas com QR Codes que, ao serem escaneadas, apresentam informações sobre eles.

Já no Cemitério de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, também administrado pela Reviver, haverá missas às 9h, 11h, 14h e a última às 16h, com o arcebispo do Rio e deposição de flores na Quadra dos Indigentes. Nos cemitérios de Ricardo de Albuquerque, Guaratiba, do Murundu, da Cacuia e de Paquetá, da mesma concessionária, haverá distribuição de fitas do amor infinito em diferentes cores para as homenagens, tenda infantil com atividades educativas, músicos recebendo os visitantes e missas de Finados.

No totem Sons de Acolhimento, um QR Code possibilita visitantes acessarem uma playlist com canções de paz, esperança e reflexão. No Monumento Reviver, fitas entrelaçadas simbolizam o respeito e o amor com a trajetória de todos os homenageados e a eternidade da vida através de memórias entrelaçadas que vão além do tempo. O horário de funcionamento de todos os locais será de 8h às 18h.

Jardim da Saudade

O Dia de Finados do Jardim da Saudade Sulacap, na Zona Oeste, será com a inauguração da "Galeria de 100 Mil Flores Brancas pela Paz". A instalação transforma o cemitério-parque em um espaço dedicado às vítimas das guerras e entes queridos lembrados pelas famílias. O percurso coberto por flores brancas convida os visitantes a um momento de silêncio, oração e esperança, e eles poderão deixar mensagens e homenagens pessoais em cartões distribuídos no local, compondo um mural coletivo de paz e preces.



"Em tempos de tanto conflito, queremos que a simbologia das flores traduza o desejo universal de paz e que cada pétala represente uma prece individual", afirma a presidente do Grupo Jardim da Saudade, Fabienne Bezerra. O evento faz parte do projeto Finados com Arte, realizado há mais de 25 anos, que reúne expressões de fé, cultura e música nos cemitérios-parque do grupos.



Entre 9h e 16h, haverá celebração ecumênica com o filósofo e teólogo Alexandre Cabral e missas com Dom Pedro Cunha Cruz e Padre Roberto Pereira. No Jardim da Saudade Paciência, também na Zona Oeste, o público poderá acompanhar o Concerto pela Paz Mundial, apresentado pelo Coral de Petrópolis, às 10h. "A proposta é unir fé e cultura em um gesto de amor que ultrapassa fronteiras", reforçou a presidente. No local, haverá culto ecumênico com o filósofo e teólogo Bruno Oliveira, às 9h20, e missa com o Padre Márcio Moura, às 11h.

Cemitério São João Batista

O Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul, terá missas a cada 30 minutos e uma celebração especial às 12h30, com o Bispo Dom Catelan. A programação especial ainda terá espaços de igrejas Católica, Universal e Batista acolhendo as famílias e músicos na entrada tocando canções das personalidades sepultadas.

No local, estão enterrados Carmen Miranda, Cazuza, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Machado de Assis, Clara Nunes, Carlos Drummond de Andrade, Janete Clair, além de políticos como Luís Carlos Prestes e ex-presidentes do Brasil. Nos túmulos, há também QR Codes que encaminham os visitantes a conhecer as histórias de vida e carreira dos sepultados.

CET-Rio monta esquema especial de trânsito

A CET-Rio montou um esquema especial de trânsito para o Dia de Finados, com alteração em vias e monitoramento do entorno e dos acessos de cemitérios. O planejamento prevê a implantação, das 7h às 19h, em regime de sentido único de direção na Avenida Monsenhor Manoel Gomes, no trecho entre a Avenida Brasil e a Rua General Sampaio, que funcionará no sentido da primeira para a segunda via, para facilitar o acesso aos cemitérios do Caju.

No local, haverá estacionamento permitido, nos moldes do sistema "Rio Rotativo – Período Único", do lado direito, lado oposto ao cemitério, exceto entre a linha férrea e a Rua General Sampaio, ao longo da guia da calçada. Também no lado esquerdo, exceto no ponto de táxi sinalizado e no trecho compreendido entre a linha férrea e a Rua General Sampaio, ao longo da guia da calçada e nas baias existentes, conforme sinalização.



Já em Botafogo, na Zona Sul, as ruas Real Grandeza e General Polidoro, principais vias de acesso ao cemitério São João Batista, serão monitoradas, mas não haverá alterações viárias. Agentes de trânsito da CET-Rio e da Guarda Municipal atuarão na implementação das mudanças viárias e na orientação aos motoristas.

Comlurb intensifica limpeza nas imediações dos cemitérios

Por conta do grande fluxo de visitantes e comércio informal de flores, velas, santinhos, comidas e bebidas, a Comlurb vai reforçar a limpeza nos arredores dos cemitérios da cidade. Os trabalhos iniciam com uma pré-limpeza no sábado (1º) e continuam no domingo, com varrição e remoção de resíduos nas vias de acesso e do entorno. O esquema será concluído na segunda-feira (3) e contará com 216 garis, além de agentes de limpeza e de fiscalização.



A operação da Comlurb terá ainda com 29 caminhões compactadores, três caminhões do tipo satélite (menor), dez pipas d'água e 14 vans com lava-jato para limpeza das vias com água de reuso. A Companhia disponibilizará também 114 contêineres de alta capacidade, de 1,2 mil litros, para utilização dos visitantes, na porta e nas vias de acesso aos cemitérios. Os serviços rotineiros de coleta domiciliar e limpeza pública funcionarão normalmente.

Serviço

Crematório e Cemitério da Penitência: Rua Monsenhor Manuel Gomes, 307 - Caju;

Cemitério São Francisco Xavier: Rua Monsenhor Manuel Gomes, 155 - Caju;

Cemitério de Ricardo de Albuquerque: Estrada Marechal Alencastro, 1743 - Ricardo de Albuquerque. Missas às 8h, 9h, 10h, 11h, 12h e 13h;

Cemitério de Guaratiba: Estrada da Ilha, 1575 - Guaratiba. Missas às 8h, 10h e 15h;

Cemitério de Santa Cruz: Rua da Verdade, s/n - Santa Cruz. Missas às 9h, 11h, 14h e 16h;

Cemitério do Murundu: Rua Murundu, 1140 - Padre Miguel. Missas às 8h, 10h, 12h, 14h e 16h;

Cemitério da Cacuia: Estrada da Cacuia, 460 - Cacuia, Ilha do Governador. Missas às 8h, 9h30, 11h, 12h30, 13h30, 15h e 16h;

Cemitério de Paquetá: Rua Manoel Macedo, 137 - Ilha de Paquetá. Missa às 10h;

Cemitério Jardim da Saudade Sulacap: Avenida Carlos Pontes, 500 - Sulacap;

Cemitério Jardim da Saudade Paciência: Estrada Visconde de Sinimbú, 1600 - Paciência;

Cemitério São João Batista: Rua General Polidoro, 245 - Botafogo.







