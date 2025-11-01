Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Sala de espetáculos do Imperator reabre com show de rock neste domingo e Diogo Nogueira na segunda
Rio de Janeiro

Sala de espetáculos do Imperator reabre com show de rock neste domingo e Diogo Nogueira na segunda

Teatro passou por reforma estrutural

Mais artigos de O Dia
O Dia
Imperator receberá programação de reabertura com diversas atrações
Saulo Perreira e Natalie Rickli foram ao cinema do espaço cultural
Objetos pessoais do sambista João Nogueira
Imperator ficou um ano fechado para reformas
O centro cultural fica no Méier, Zona Norte do Rio
Publicidade
Rio -  Após quase um ano fechada para reformas, a sala de espetáculo do Centro Cultural João Nogueira - Imperator, no Méier, Zona Norte do Rio, reabre as portas para peças e shows, neste domingo (2), às 16h, celebrando o rock nacional, com a banda Raivosos e participações de Dr. Silvana, Luciano Bahia e Avellar Love. Já na segunda-feira (3), será a vez de Diogo Nogueira, filho do sambista que dá nome ao espaço, com ingressos já esgotados.
"A reabertura do Imperator marca um momento especial para a cultura do Rio. Esse espaço tão simbólico do Méier volta renovado e ainda mais preparado para receber o público com conforto e segurança. Acreditamos que a cultura e a arte são capazes de transformar vidas", avalia Jackson Emerick, presidente da Fundação Anita Mantuano de Artes do Rio de Janeiro (Funarte), órgão do governo estadual responsável pelo espaço.
O historiador Saulo Pereira, de 35 anos, comemora a reabertura do teatro. "Eu acho que é muito importante pra cidade do Rio que esses aparelhos culturais aconteçam, como a reabertura do Imperator. É algo muito importante ter isso acessível à população, ainda mais em um bairro tão tradicional quanto o Méier." Neste sábado, Saulo esteve no local com a mulher, Natalie Rickli, para ver o filme "Malês", com Antônio Pitanga.
O centro cultural conta com cinema, sala de exposições e um teatro. O cinema e o espaço para mostrar já estavam em funcionamento.
Programação especial de reabertura

Para comemorar a reinauguração, a sala de espetáculos do Imperator contará com uma série de apresentações. A venda de ingressos acontece presencialmente ou pela internet.

02/11 (domingo): Raivosos, Dr. Silvana, Luciano Bahia e Avellar Love

03/11 (segunda-feira): Diogo Nogueira (ingressos esgotados)

05/11 (quarta-feira): David Brazil

06/11 (quinta-feira): Lobão

07/11 (sexta-feira): Rodrigo Sant’Anna

09/11 (domingo): Ayrton Ramos

10/11 (segunda-feira): Balaio Bom – Tributo a Arlindo Cruz

13/11 (quinta-feira): Big Jaum

14/11 (sexta-feira): Sérgio Lopes

18/11 (terça-feira): Catedral

19/11 (quarta-feira): Michael Sullivan
20/11 (quinta-feira): Gabi Gabizoca

24/11 (segunda-feira): Elba Ramalho

26/11 (quarta-feira): Nico, Dalto e Biafra

Renovação completa

O centro cultural, fechado desde janeiro deste ano, apresentava um grande desgaste estrutural em alguns ambientes, além de necessitar de melhorias na rede hidráulica e no sistema central de ar-condicionado. 

Entre as ações executadas, estão a eliminação de infiltrações, cobertura do terraço, pintura das paredes e recuperação e polimento do piso da escada e do foyer. Além disso, foi realizada a revisão do Acervo de João Nogueira, exposto na entrada do equipamento cultural, e uma reforma hidráulica completa. A revitalização contou com foco especial na iluminação do local, que ganhou novas lâmpadas LED na plateia e banheiros, e já garantiu o Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros.

Em parceria com a Empresa de Obras Públicas do Rio (Emop), a Funarj também finalizou um processo de licitação para a realização de melhorias no sistema central de ar-condicionado.
 
* Reportagem de Gabriel Salotti e da estagiária Maria Clara Corrêa, sob supervisão de Raphael Perucci
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Rio de Janeiro
[an error occurred while processing the directive]