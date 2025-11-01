Sala de espetáculos do Imperator reabre com show de rock neste domingo e Diogo Nogueira na segunda

Rio - Após quase um ano fechada para reformas, a sala de espetáculo do Centro Cultural João Nogueira - Imperator, no Méier, Zona Norte do Rio, reabre as portas para peças e shows, neste domingo (2), às 16h, celebrando o rock nacional, com a banda Raivosos e participações de Dr. Silvana, Luciano Bahia e Avellar Love. Já na segunda-feira (3), será a vez de Diogo Nogueira, filho do sambista que dá nome ao espaço, com ingressos já esgotados.

"A reabertura do Imperator marca um momento especial para a cultura do Rio. Esse espaço tão simbólico do Méier volta renovado e ainda mais preparado para receber o público com conforto e segurança. Acreditamos que a cultura e a arte são capazes de transformar vidas", avalia Jackson Emerick, presidente da Fundação Anita Mantuano de Artes do Rio de Janeiro (Funarte), órgão do governo estadual responsável pelo espaço.

O historiador Saulo Pereira, de 35 anos, comemora a reabertura do teatro. "Eu acho que é muito importante pra cidade do Rio que esses aparelhos culturais aconteçam, como a reabertura do Imperator. É algo muito importante ter isso acessível à população, ainda mais em um bairro tão tradicional quanto o Méier." Neste sábado, Saulo esteve no local com a mulher, Natalie Rickli, para ver o filme "Malês", com Antônio Pitanga.

O centro cultural conta com cinema, sala de exposições e um teatro. O cinema e o espaço para mostrar já estavam em funcionamento.

Programação especial de reabertura



Para comemorar a reinauguração, a sala de espetáculos do Imperator contará com uma série de apresentações. A venda de ingressos acontece presencialmente



02/11 (domingo): Raivosos, Dr. Silvana, Luciano Bahia e Avellar Love



03/11 (segunda-feira): Diogo Nogueira (ingressos esgotados)



05/11 (quarta-feira): David Brazil



06/11 (quinta-feira): Lobão



07/11 (sexta-feira): Rodrigo Sant’Anna



09/11 (domingo): Ayrton Ramos



10/11 (segunda-feira): Balaio Bom – Tributo a Arlindo Cruz



13/11 (quinta-feira): Big Jaum



14/11 (sexta-feira): Sérgio Lopes



18/11 (terça-feira): Catedral



19/11 (quarta-feira): Michael Sullivan Para comemorar a reinauguração, a sala de espetáculos do Imperator contará com uma série de apresentações. A venda de ingressos acontece presencialmente ou pela internet 02/11 (domingo): Raivosos, Dr. Silvana, Luciano Bahia e Avellar Love03/11 (segunda-feira): Diogo Nogueira (ingressos esgotados)05/11 (quarta-feira): David Brazil06/11 (quinta-feira): Lobão07/11 (sexta-feira): Rodrigo Sant’Anna09/11 (domingo): Ayrton Ramos10/11 (segunda-feira): Balaio Bom – Tributo a Arlindo Cruz13/11 (quinta-feira): Big Jaum14/11 (sexta-feira): Sérgio Lopes18/11 (terça-feira): Catedral19/11 (quarta-feira): Michael Sullivan

20/11 (quinta-feira): Gabi Gabizoca



24/11 (segunda-feira): Elba Ramalho



26/11 (quarta-feira): Nico, Dalto e Biafra



Renovação completa



O centro cultural, fechado desde janeiro deste ano, apresentava um grande desgaste estrutural em alguns ambientes, além de necessitar de melhorias na rede hidráulica e no sistema central de ar-condicionado.



Entre as ações executadas, estão a eliminação de infiltrações, cobertura do terraço, pintura das paredes e recuperação e polimento do piso da escada e do foyer. Além disso, foi realizada a revisão do Acervo de João Nogueira, exposto na entrada do equipamento cultural, e uma reforma hidráulica completa. A revitalização contou com foco especial na iluminação do local, que ganhou novas lâmpadas LED na plateia e banheiros, e já garantiu o Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros.



Em parceria com a Empresa de Obras Públicas do Rio (Emop), a Funarj também finalizou um processo de licitação para a realização de melhorias no sistema central de ar-condicionado.

* Reportagem de Gabriel Salotti e da estagiária Maria Clara Corrêa, sob supervisão de Raphael Perucci

Relatar erro